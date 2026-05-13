Perugia, 13 maggio 2026 – La sentenza arriva nel tardo pomeriggio, dopo cinque ore di camera di consiglio, e nell’aula Goretti della Corte d’appello di Perugia cala un silenzio pesante. Quando la presidente Silvia Martuscielli legge il dispositivo, il colpo di scena è immediato: l’ex governatrice dell’Umbria Catiuscia Marini viene condannata a un anno e otto mesi di reclusione per falso e rivelazione di segreto d’ufficio. Una decisione che ribalta persino la richiesta della procura generale, che aveva invece sollecitato l’assoluzione “per non aver commesso il fatto”.

È uno dei passaggi più delicati e simbolici dell’inchiesta sulla cosiddetta “Concorsopoli” umbra, lo scandalo che nella primavera del 2019 travolse Palazzo Donini e portò alle dimissioni della presidente della Regione. La Corte ha ritenuto fondata la ricostruzione accusatoria relativa al sistema che avrebbe pilotato assunzioni e progressioni di carriera nella sanità regionale, riconoscendo responsabilità per episodi legati alla diffusione indebita di informazioni riservate e alla falsificazione di atti.

Diversa invece la valutazione sul reato associativo. Cade infatti in appello l’accusa di associazione a delinquere per l’ex sottosegretario all’Interno ed ex segretario regionale del Partito Democratico Giampiero Bocci, per l’ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini e per l’ex direttore amministrativo dell’ospedale di Perugia Maurizio Valorosi. Una linea sostenuta anche dalla procura generale, che non è stata però sufficiente ad evitare nuove condanne per gli altri capi di imputazione.

Per Bocci e Barberini i giudici hanno disposto due anni di reclusione ciascuno per falso e rivelazione di segreto d’ufficio, mentre Valorosi è stato condannato a dieci mesi e venti giorni. Al centro delle contestazioni, la presunta anticipazione delle tracce di alcune prove concorsuali a candidati ritenuti “sponsorizzati”.

La Corte d’appello ha inoltre confermato il resto dell’impianto della sentenza di primo grado pronunciata nel luglio 2024: restano dunque definitive altre tredici condanne, tra cui quella dell’ex direttore regionale della Sanità Walter Orlandi, oltre a tre assoluzioni già decise in precedenza.

Una sentenza destinata a riaccendere inevitabilmente il dibattito politico e giudiziario su uno dei casi che più hanno segnato la recente storia amministrativa dell’Umbria.

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