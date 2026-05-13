Grande partecipazione di stampa, operatori e sommelier da tutta Italia. Andrea Peruzzi vince il Gran Premio del Sagrantino.

L’artista Martina Ferrari firma l’etichetta celebrativa dell’annata 2022

Montefalco, 13 maggio 2026 – Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2026 di “A Montefalco”, iniziativa promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco che nei giorni scorsi ha portato nel cuore dell’Umbria del vino stampa nazionale e internazionale, operatori del settore, sommelier e professionisti della filiera per tre giornate dedicate alle nuove annate dei vini prodotti nelle denominazioni Montefalco Sagrantino Docg, Montefalco Doc e Spoleto Doc.

Momento centrale dell’evento la presentazione ufficiale dell’annata 2022 del Montefalco Sagrantino Docg, valutata con 92 centesimi, corrispondenti a 4 stelle, e definita “ottima annata”, a conferma della capacità del territorio di esprimere vini di grande struttura, equilibrio ed eleganza.

Al centro dell’incontro l’intervento del wine writer internazionale Ian D’Agata, che ha presentato l’annata 2022 del Montefalco Sagrantino DOCG. Sono inoltre intervenuti il presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco Paolo Bartoloni il sindaco di Montefalco Alfredo Gentili, l’assessore regionale all’Agricoltura della Regione Umbria Simona Meloni, il presidente AIS Umbria Pietro Marchi e Nicola Mattoni della Confraternita del Sagrantino. A moderare l’incontro il giornalista Jacopo Cossater.

Nel corso della manifestazione è stata inoltre svelata l’etichetta celebrativa dell’annata 2022, vincitrice del concorso “Etichetta d’Autore”, firmata da Martina Ferrari, artista ligure formatasi presso la Scuola di Disegno Industriale di Genova. L’opera accompagnerà simbolicamente questa vendemmia interpretandone l’identità attraverso il linguaggio artistico.

Ad aprire il programma una giornata dedicata agli operatori con degustazioni tecniche delle annate in commercio dei vini delle denominazioni di Montefalco e Spoleto e due Masterclass curate dalla Master of Wine Cristina Mercuri: “Il gusto di Montefalco: vini per ogni tavola, vini per ogni piatto” riservata agli operatori e “The Shape of Elegance: Montefalco’s New Wine Grammar” riservata alla stampa, dedicate all’interpretazione contemporanea dei vini del territorio e alla loro versatilità gastronomica.

Grande attenzione anche per il Gran Premio del Sagrantino, il concorso nazionale riservato ai sommelier AIS provenienti da tutta Italia, chiamati a confrontarsi su degustazioni, abbinamenti e prove tecniche legate alla comunicazione e valorizzazione del Sagrantino. A conquistare il primo posto è stato Andrea Peruzzi di AIS Cesena, seguito da Marco Curzi di AIS Rimini e Bruno Chiappani di AIS Trentino. Presenti Pietro Marchi, presidente AIS Umbria, e Maurizio Zanolla, responsabile nazionale concorsi AIS Italia, che hanno portato anche i saluti del presidente AIS Italia Sandro Camilli. Particolarmente emozionante anche la presenza della Confraternita del Sagrantino, simbolo del forte legame tra il vino e la storia identitaria del territorio. La giuria del Gran Premio del Sagrantino era composta da Liù Pambuffetti, vicepresidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco, Massimo Iannaccone di Miriade & Partners e Giulia Celeschi, vincitrice della scorsa edizione.

Per tutta la durata della manifestazione giornalisti, buyer, sommelier e operatori hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza delle produzioni del territorio attraverso degustazioni tecniche, incontri con i produttori e visite nelle cantine aderenti all’iniziativa.

“A Montefalco” si conferma così un appuntamento di riferimento per il mondo del vino italiano e internazionale, capace di raccontare l’identità contemporanea di Montefalco attraverso qualità produttiva, cultura del vino e dialogo con operatori e media provenienti da tutto il mondo.

31 le aziende partecipanti all’edizione 2026: Agricola Mevante, Antonelli, Arnaldo Caprai, Bocale, Cesarini-Sartori, Colle Ciocco, Colle Uncinano, Còlpetrone, Di Filippo, Dionigi, Fongoli, Goretti – Fattoria Le Mura Saracene, La Veneranda, Le Cimate, Lungarotti, Montioni, Moretti Omero, Ninni, Perticaia, Romanelli, Scacciadiavoli, Tenuta Alzatura, Tenuta Bellafonte, Tenuta di Saragano, Tenute Lunelli – Carapace, Terre de la Custodia, Terre de’ Trinci, Terre di San Felice, Tudernum e Valdangius.

L’iniziativa è stata organizzata dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, con il contributo del CSR Umbria SRG10, con il patrocinio dei Comuni di Montefalco e Bevagna e la collaborazione della Strada del Sagrantino.

(8)