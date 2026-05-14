Sabato 16 maggio l’evento organizzato dal Lions Club con il patrocinio del Comune
Montone, 14 maggio 2026 – Una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del borgo di Montone. È quanto propone per sabato 16 maggio il Lions Club Montone Aries con l’evento “Le Città Murate”, realizzato con il patrocinio del Comune di Montone.
L’iniziativa offrirà ai partecipanti un percorso tra storia, arte e cultura per approfondire il sistema delle fortificazioni medievali che caratterizza il borgo arietano, considerato uno dei gioielli della Valle del Carpina. Un’esperienza immersiva alla scoperta delle testimonianze storiche e architettoniche del territorio.
Programma della giornata
Ore 16.00 – Chiesa di San Francesco
Conferenza dal titolo “Fortificazioni e strutture difensive medievali a Montone nella Valle del Carpina”.
Relatore: Ing. Giovanni Cangi.
Ore 17.00 – MuMo
Visita guidata al Museo di San Francesco e alla preziosa reliquia della Santa Spina.
Ore 18.00 – Le Città Murate
Passeggiata guidata tra le vie del borgo medievale di Montone, alla scoperta di arte, storia e scorci panoramici.
Ore 20.00 – Cena conviviale
Per prenotazioni: Francesco Izzo – 320 2317008.
(2)