Il 23 e 24 maggio in centro storico un evento diffuso tra tornei, contest e spettacoli: competizione, creatività e intrattenimento

Spoleto, 14 maggio 2026- Spoleto si prepara ad accogliere Spoleto Fantasy Play, il festival dedicato al mondo del gaming, del fantasy e della cultura pop. Questa mattina a Palazzo comunale è stata presentata la prima edizione della manifestazione, in programma il 23-24 maggio 2026, dall’assessore al turismo Giovanni Angelini Paroli e dagli organizzatori Fedele Daidone e Michele Calai.

L’evento, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, si distingue per un format dinamico e diffuso che trasformerà il centro storico in una vera e propria arena a cielo aperto, dove partecipanti e visitatori potranno vivere due giornate all’insegna della competizione e dell’intrattenimento.

“Spoleto Fantasy Play è un’iniziativa che apre un varco su di un target a cui la nostra città ed il nostro territorio non ha mai dedicato attenzione – ha dichiarato l’assessore Giovanni Maria Angelini Paroli – Siamo grati a Fedele Daidone e a tutto lo staff di Games Time Italia per aver deciso di svolgere a Spoleto un evento che porterà gli appassionati di gaming, cosplay e giochi di ruolo ad animare gli spazi cittadini e di aver coinvolto nell’organizzazione anche i ragazzi della nostra Consulta Giovanile. Sono sicuro che la città accoglierà a braccia aperte tutti i partecipanti e auguro agli organizzatori di far sì che Spoleto Fantasy Play diventi un appuntamento fisso, negli anni a venire, del nostro palinsesto degli eventi”.

L’anima del festival è fortemente orientata alle competizioni, con un’offerta ampia e trasversale capace di coinvolgere pubblici diversi. Tra le principali attrazioni figurano i tornei che spaziano dai titoli sportivi e action come FC26, Call of Duty e Fortnite, ai tornei di carte collezionabili dedicati a universi come One Piece, Magic e Riftbound. A questi si affiancano competizioni più tradizionali e trasversali, come i tornei di Beyblade (in categorie senior e junior), scacchi e Subbuteo, a conferma della volontà di unire generazioni e passioni diverse.

Accanto alla componente competitiva, Spoleto Fantasy Play valorizza la creatività attraverso una serie di contest tematici. I partecipanti potranno mettersi alla prova nei giochi di ruolo cartacei, sia in presenza sia attraverso contest da remoto, con la possibilità di vedere il proprio progetto giocato durante il festival. Grande spazio anche al mondo del fumetto, con un laboratorio guidato da professionisti del settore e un concorso valutato da una giuria di alto livello presieduta da Enrique Breccia. Il pubblico potrà inoltre partecipare al contest cosplay, articolato tra gara tradizionale e contest fotografico ambientato nelle suggestive vie del borgo.

“Sono uno spoletino di adozione, nato in Sicilia e da giovane ho sentito tanto parlare del Festival dei Due Mondi – ha spiegato Fedele Daidone – Quando sono arrivato a Spoleto e ho visto il racconto visivo lunghi i percorsi della mobilità, ho pensato che in questa città si potesse creare anche un evento dedicato al mondo del fantasy. Da quando siamo partiti con l’organizzazione devo dire che non c’è stato un artista, tra tutti quelli coinvolti, che non abbia apprezzato i tanti luoghi fantastici e meravigliosi che ospiteranno la manifestazione. Il nostro è un progetto molto ambizioso, perché si tratta di una manifestazione che non esiste in altre parti d’Italia”.

“Ringrazio l’assessore Angelini Paroli ed il vicesindaco Chiodetti ed i rispettivi uffici per l’aiuto che ci hanno dato nella fase organizzativa. Abbiamo lavorato con la speranza e il desiderio di poter vivere una seconda edizione nel 2027 – ha aggiunto Michele Calai – La Consulta Giovanile farà parte dello staff all’interno degli info point: sarà un festival che coinvolgerà attivamente tutta la città”.

Tra le esperienze più coinvolgenti spicca la caccia al tesoro a squadre in abiti medievali, pensata per animare le strade del centro storico, insieme a rievocazioni, dimostrazioni di tiro con l’arco e scherma medievale. A completare l’offerta, un mercato tematico con prodotti legati al mondo fantasy e gaming, aperto sia ai partecipanti sia ai visitatori. Durante le giornate dell’evento, il borgo sarà inoltre animato da spettacoli itineranti, tra cui la presenza dei personaggi di Guerre Stellari, e da performance artistiche nei locali del centro, creando un’atmosfera coinvolgente e continua.

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