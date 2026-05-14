Terni, 14 maggio 2026 – Il silenzio davanti al giudice, mentre una donna continua a lottare tra la vita e la morte in un letto d’ospedale. È un quadro drammatico quello emerso ieri nell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari Francesco Maria Vincenzoni, che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il 43enne marocchino Mohamed El-Messaoudi, accusato del tentato omicidio della moglie Fatiha El-Afghani.

L’uomo, comparso davanti al Gip, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell’udienza gli atti sono stati rimessi alla Procura, che dovrà ora approfondire ulteriormente la vicenda con nuove indagini.

Intanto restano pesanti gli interrogativi sul funzionamento del braccialetto elettronico che il 43enne indossava nell’ambito delle misure di controllo previste nei casi di stalking e violenza domestica. Il dispositivo, collegato a un sistema GPS, dovrebbe consentire alle Forze dell’Ordine di monitorare costantemente gli spostamenti dell’indagato e garantire una distanza di sicurezza dalla vittima. Ma il sistema, come avviene per i telefoni cellulari, può andare incontro a problemi di copertura o malfunzionamenti legati alla rete del gestore, impedendo l’aggiornamento della posizione in tempo reale.

Secondo quanto emerso, Mohamed El-Messaoudi si sarebbe liberato del braccialetto subito dopo la brutale aggressione alla moglie. Un gesto che apre interrogativi ancora più inquietanti sull’efficacia dei sistemi di protezione nei casi di violenza domestica.

La donna, Fatiha El-Afghani, resta ricoverata in condizioni gravissime e continua a combattere tra la vita e la morte. L’aggressione sarebbe stata violentissima. Dopo il raid, l’uomo si era dato alla fuga nelle campagne di Stroncone, facendo perdere le proprie tracce per diverse ore. La caccia all’uomo si è conclusa a Vascigliano, dove è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri dopo essersi fermato a fare colazione in un bar.

(3)