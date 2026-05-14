Citta di Castello, 14 maggio 2026 – Una giornata indimenticabile quella vissuta Domenica 11 Giugno 2026 presso Il Palazzetto dello Sport ” Domenico Guiducci ” di Deruta dai ragazzi delle squadre del Città di Castello Pallavolo under 13/M 3×3 e under 12/M guidate dai tecnici Raffaella Ranieri e Michetti Gabriele.

La prima a scendere in campo è stata la squadra under 13 3×3 maschile che nella semifinale ha avuto la meglio 0/2 sulla Strike Team Monteluce Perugia. Nella finale si affrontavano la Sir Mericat Gialla ed il Città di Castello Pallavolo. La formazione biancorossa giocava la sua migliore pallavolo, al cospetto dei forti avversari che durante la stagione avevano sempre avuto la meglio sul team biancorosso di Raffaella Ranieri , conquistando meritatamente la vittoria 0/2 13/15 12/15 ed il titolo di Campioni Regionali under 13/M 3×3 dell’Umbria , di fatto l’unico titolo regionale maschile che non è andato ad appannaggio dal settore giovanile targato Sir Mericat.

Nella finale under 12 si sono affrontati i pari età della Sir Mericat Reed e del Città di Castello Pallavolo. Questa volta ad avere la meglio 2/0 era la squadra guidata dal tecnico Andrea con i ragazzi Tifernati che conquistavano comunque una medaglia d’argento, insperata ed impensata solo alcuni mesi fa, che ha fatto la felicità di questo gruppo composto per la gran parte da nuovi ragazzi al primo anno di pallavolo.

Risultati che premiano il lavoro della società biancorosso e dei tecnici che in questi 3 anni, dalla nuova ripartenza, hanno saputo creare le condizioni di questi importanti risultati. La risposta migliore del Città di Castello Pallavolo a coloro che la scorsa estate parlavano di una Alta Valle del Tevere ” da alcuni lustri non vince un titolo regionale ” la risposta migliore di un territorio, di una società, dei suoi tecnici e dei ragazzi sul campo come sempre.

Questi i ragazzi protagonisti di questa cavalcata meravigliosa al Titolo Regionale Under 13/M 3X3 Barbafina, Belli, Epi, Camilleri Biocchini, Grilli, Pieroni, Venturini, Zaganelli.

Questi i ragazzi che hanno conquistato una inaspettata piazza d’onore nel Campionato regionale Under 12/M Barbafina, Belloni, Bellucci, Braganti, Maggini, Magnanelli, Lucaccioni, Paoloni, Sensi, Silvestrini. Allenatori Raffaella Ranieri e Gabriele Michetti , Dirigenti Armando Grazi e Matteo Mancini.

La stagione giovanile del Città di Castello Pallavolo proseguirà con il Volley Camp 2026, aperto a tutti, oltre al lavoro pomeridiano in palestra con il tecnico Andrea Radici.

(4)