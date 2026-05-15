FOLIGNO, 15 maggio 2026 – Il triage in pronto soccorso è il cuore pulsante che regola l’intera gestione delle emergenze mediche. Quando si arriva in ospedale, spesso in preda all’ansia e al dolore, si tende a pensare che chi arriva prima debba essere visitato per primo.

Il triage scardina questa regola per una ragione vitale: nei servizi di emergenza il tempo non si misura in ordine di arrivo, ma in base alla gravità clinica. Un infermiere specializzato accoglie il paziente ed effettua una valutazione rapida e mirata, basata su protocolli scientifici rigorosi, sintomi visibili e parametri vitali.

In programma a Foligno, Palazzo Trinci, il prossimo 15 maggio, l’importante evento formativo – organizzazione e realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione dell’Azienda Usl Umbria 2 diretto dal dott. Giuseppe Calabrò in collaborazione con il Servizio Formazione e Comunicazione – “Oltre il codice: le nuove frontiere del Triage”, con analisi e approfondimenti sul Triage a cura di esperti di fama nazionale.

Programma dei lavori: https://www.uslumbria2.it/notizie/a-foligno-palazzo-trinci-il-congresso-nazionale-sul-triage-venerdi-15-maggio-ore-8-30

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