Gubbio, 16 maggio 2026 – Non c’è pioggia che possa fermare Gubbio nel giorno dei Ceri. La città si è stretta ancora una volta attorno alla sua festa più antica e identitaria, trasformando il maltempo in uno sfondo quasi epico per una tradizione che dal 1160 continua a ripetersi senza interruzioni. Tra vicoli pieni di gente, ombrelli alzati e il suono incessante della festa, il 15 maggio ha rinnovato uno dei riti popolari più intensi d’Italia.

A sottolinearne il valore è stata anche la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che venerdì mattina ha definito la Festa dei Ceri «il cuore identitario dell’Umbria», ricordando come i tre Ceri di Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio compaiano da oltre cinquant’anni nello stemma regionale. Per la governatrice, la forza della manifestazione sta proprio nella sua autenticità: «un rito che attraversa i secoli senza perdere la propria anima», capace di tramandarsi di generazione in generazione senza mai interrompersi.

Proietti ha insistito sul fatto che quella vissuta a Gubbio non sia una semplice rappresentazione storica, ma una festa vera, popolare, custodita dagli eugubini come parte stessa della loro identità. Una tradizione che, ha spiegato, supera il folklore perché intreccia spiritualità, memoria collettiva e sacrificio, diventando patrimonio non soltanto della città ma dell’intera Umbria, simbolo autentico della storia regionale anche oltre i confini italiani.

Poi, nel tardo pomeriggio, la parola è passata ai ceraioli. Alle 18, dopo la processione della statua di Sant’Ubaldo, è partita la Corsa sotto una pioggia battente che non ha scoraggiato né i protagonisti né le migliaia di persone assiepate lungo il percorso. Dopo l’emozione dell’Alzata in piazza Grande, uno dei momenti più delicati e spettacolari si è confermato la Calata dei Neri: il tratto in discesa di oltre seicento metri, con un dislivello di 32 metri, affrontato dai Ceri con impressionante precisione. Nonostante l’asfalto bagnato e le difficoltà del percorso, le tre macchine lignee sono rimaste perfettamente verticali, strappando applausi e tensione lungo tutto il tragitto.

La parte finale della corsa si è invece consumata dentro la nebbia del Monte Ingino. L’ultima salita, lunga circa 1,6 chilometri con un dislivello di 229 metri, ha accompagnato il momento decisivo della festa. Poco prima delle 20 il Cero di Sant’Ubaldo ha raggiunto per primo la Basilica, riuscendo ancora una volta a chiudere il portone davanti a San Giorgio e Sant’Antonio, sancendo così la conclusione della Corsa.

Terminato il momento più atteso, i Ceri sono stati ricollocati sui tradizionali basamenti in pietra, dove resteranno fino al prossimo 15 maggio. Ma la festa non si è fermata lì: la notte eugubina è proseguita con la Discesa delle statue dei Santi verso la chiesa dei Muratori, ultimo atto di una giornata che, tra pioggia, nebbia ed emozione, ha confermato ancora una volta il legame indissolubile tra Gubbio e la sua storia.