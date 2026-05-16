L’appuntamento chiude il laboratorio di teatro di comunità, esempio di esperienza artistica condivisa, inclusiva e intergenerazionale. Il 29, 30 e 31 maggio appuntamento alla scoperta del territorio con Massa Martana Wild

Massa Martana, 16 maggio 2026 – Doppio appuntamento oggi e domani (sabato 16 e domenica 17 maggio), a Massa Martana, per scoprire il territorio in modo autentico, sostenibile e partecipato.

Il primo è l’escursione sui Sentieri Martani, che a partire dal pomeriggio fino alla sera, permetterà ai partecipanti di godere del tramonto sui crinali dei monti Martani. Un’esperienza lenta, ricca di fascino, a cui possono partecipare tutti gratuitamente.

Il secondo è, invece, “La Marcia degli Orsi”, lo spettacolo in programma al Teatro Consortium alle 17:00, a cura di Valerio Apice e Giulia Castellani. Lo spettacolo è l’esito di un percorso di teatro di comunità che ha coinvolto attivamente cittadini di tutte le età e che ha preso avvio il 28 febbraio scorso grazie alla collaborazione con il Teatro Laboratorio Isola di Confine. Ispirato al romanzo La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati, il progetto ha esplorato il rapporto tra uomo e natura, il conflitto e le dinamiche della convivenza, trasformando questi temi in un’esperienza artistica condivisa, inclusiva e intergenerazionale. Lo spettacolo finale rappresenta così non solo un momento culturale, ma il risultato di un percorso collettivo che rafforza il legame tra comunità e territorio.

Il ricco programma di iniziative che anima il mese di maggio a Massa Martana culminerà, quindi, nel festival “Massa Martana Wild” in programma dal 29 al 31 maggio.

“I tre giorni di Massa Martana Wild, dal 29 al 31 maggio prossimo, saranno interamente dedicati alla natura, alla biodiversità dei Monti Martani, alla divulgazione ambientale, ma anche all’archeologia e alla storia del nostro territorio. – afferma l’assessore comunale al Turismo Chiara Titani – Se, da un lato, l’evento si propone come momento di sintesi, è da considerarsi piuttosto come un’apertura, un’occasione per vivere il territorio attraverso escursioni, incontri e attività pensate per un pubblico ampio e trasversale. Del resto, Massa Martana è un luogo attraversato da storie antiche e contemporanee, dove il movimento lento diventa chiave di lettura del paesaggio e della cultura.”

Tutte le iniziative rientrano nel progetto “Massa Martana: il borgo del dire e del fare”, promosso dal Comune e finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR (M1C3 – Intervento 2.1 Attrattività dei borghi storici).

“Gli obiettivi di “Massa Martana: il borgo del dire e del fare” non è solo quello di sviluppare un turismo più consapevole e sostenibile sul territorio – spiega ancora l’assessore Titani – ma, soprattutto, vogliamo favorire la consapevolezza e la partecipazione attiva delle comunità locali alla cultura del territorio stesso e l’educazione al patrimonio che abbiamo, affinché tutti insieme lo si possa valorizzare e, al contempo, tutelare.”

Ulteriori informazioni su: www.visitmassamartana.it

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