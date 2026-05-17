di GILBERTO SCALABRINI

Assisi, 17 maggio 2026 – Domani, lunedì 18 maggio, Assisi darà l’ultimo saluto a Giovanni Raspa, figura storica della Cavalcata di Satriano, la suggestiva rievocazione che ogni anno racconta il ritorno di San Francesco da Nocera Umbra ad Assisi. Non sono stati ancora resi noti l’orario e la chiesa in cui si svolgeranno i funerali.

La sua morte ha colpito la città come un fulmine improvviso. Raspa è stato trovato senza vita in un fosso a Rivotorto, stroncato da un malore mentre era in sella al suo cavallo. Forse un infarto. Una fine drammatica e inattesa per un uomo che dell’equitazione aveva fatto non solo una passione, ma uno stile di vita.

“Solo pochi giorni fa – ricorda Lucia Smurra – era felice nel presentare la prossima edizione della sua Cavalcata di Satriano, di cui era uno degli organizzatori principali”.

Nessuno avrebbe potuto immaginare un epilogo tanto improvviso. Giovanni Raspa, 70 anni, era uno sportivo, abituato alla disciplina e alla fatica che il mondo equestre richiede. Ma soprattutto era un uomo dal tratto umano raro: solare, generoso, capace di ascoltare e di regalare un sorriso anche nei momenti più difficili.

Ed è forse proprio per questo che il dolore privato, da ieri, si è trasformato nel dolore di un’intera comunità. Assisi perde non soltanto uno dei custodi più autentici della Cavalcata di Satriano, ma anche una presenza discreta e appassionata, profondamente legata alla vita civile e culturale della città. Come se all’improvviso si fosse spezzato il filo di una storia bella, lasciando dietro di sé un silenzio carico di sgomento.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore.

In una nota ufficiale, “l’Amministrazione comunale tutta e la Città di Assisi esprimono profondo cordoglio alla famiglia per l’improvvisa scomparsa del nostro concittadino Giovanni Raspa. Uomo delle istituzioni, innamorato della politica, gestita sempre con onestà e spirito di servizio, è stato consigliere comunale in tre legislature negli anni Ottanta. La Cavalcata di Satriano è sempre stata uno dei più alti pensieri della sua generosa vita e con lui perde la più nobile testimonianza, soprattutto in questo anno francescano volto ad allargare al mondo il significato culturale e spirituale di questo grande evento”.

Anche l’UDC dell’Umbria e di Assisi ha voluto ricordarlo con parole di profonda commozione, attraverso un messaggio firmato dal coordinatore regionale, avvocato Ermanno Ventura: “Unitamente al presidente nazionale onorevole Lorenzo Cesa e alla presidente nazionale onoraria senatrice Paola Binetti, piangiamo la tragica scomparsa di Giovanni Raspa e ci stringiamo al dolore di tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Nel messaggio si ricorda il suo ruolo politico e umano: “Indiscusso protagonista di una stagione esaltante dell’UDC, in qualità di segretario provinciale di Perugia, ha saputo coniugare i valori e i principi del partito con le esigenze delle persone e della comunità cittadina e regionale. Le sue qualità umane e politiche resteranno un punto di riferimento per le generazioni future”.

Ora resta il vuoto. Quello lasciato da un uomo che aveva fatto della passione, del servizio e dell’amore per le tradizioni francescane la cifra della propria esistenza. E che Assisi, oggi, saluta con commozione sincera.

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