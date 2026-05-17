Terni, 17 maggio 2026 – Nella serata di ieri 16 maggio, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Abenante per garantire sicurezza e vivibilità nelle aree della movida cittadina, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale ha effettuato mirati controlli nel centro cittadino, con particolare attenzione alle zone di Largo Ottaviani, Largo Cianfriglia, via Sant’Alò, via Lanzi, piazza dell’Olmo, Porta Sant’Angelo, via Cavour e piazza Solferino.

Nel corso del servizio, alle ore 21.20, gli operatori hanno sottoposto a controllo in piazza Buozzi un’autovettura Lancia Y condotta da un cittadino italiano residente a Spello, già noto alle forze dell’ordine. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo risultava oggetto di appropriazione indebita denunciata dalla società proprietaria; l’uomo, inoltre, è stato sorpreso alla guida senza patente poiché ritirata. L’auto è stata quindi sequestrata e il soggetto segnalato per appropriazione indebita e guida senza patente.

La Divisione Anticrimine della Questura ha adottato nei confronti di un uomo un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Terni per tre anni, mentre nei confronti di un cittadino egiziano arrestato nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio è stato emesso un DACUR della durata di due anni, con divieto di accesso e stazionamento nelle aree della movida cittadina.

Complessivamente il servizio ha consentito di identificare 90 persone, controllare 30 veicoli ed effettuare 4 posti di controllo, nel corso dei quali sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

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