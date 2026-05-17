Grande risposta del pubblico al Campo de li Giochi per l’ultimo test prima della Giostra dell’Ottantennale (30 maggio) e della Sfida (13 giugno)

FOLIGNO, 17 MAGGIO 2026 – Ieri sera il Campo de li Giochi “Paolo Giusti e Marcello Formica” ha ospitato l’ultimo, cruciale banco di prova prima dei grandi appuntamenti agonistici della Quintana. Le prove ufficiali hanno offerto indicazioni chiarissime sullo stato di forma dei binomi, regalando uno spettacolo di altissimo livello tecnico a una splendida cornice di pubblico, accorso numeroso sulle tribune nonostante temperature tutt’altro che primaverili.

I cavalieri scesi in pista hanno dimostrato una grande precisione: pochissimi gli errori agli anelli e ridotte al minimo le penalità, segno che i binomi arrivano a questa sessione primaverile con una preparazione impeccabile. Questa era l’ultima occasione ufficiale per testare le accoppiate prima della storica Giostra Straordinaria dell’Ottantennale, in programma il prossimo 30 maggio, e della tradizionale Giostra della Sfida del 13 giugno.

A dominare la serata è stato ancora una volta il “Pertinace” Luca Innocenzi per il Rione Cassero. In sella a Kender Joy, il cavaliere ha stampato un percorso netto perfetto, fermando i cronometri sull’ottimo tempo di 53 secondi e 76 centesimi, confermandosi l’uomo da battere.

La vera sorpresa della serata porta però il nome di Tommaso Suadoni, l’esordiente del Rione Pugilli. Il giovane cavaliere, su Ramadas, ha strappato scroscianti applausi conquistando la seconda piazza virtuale con un percorso netto da 53 secondi e 94 centesimi, a pochissima distanza dal leader.

Il podio dei migliori tempi a percorso netto è stato completato da un solidissimo Nicholas Lionetti per il Rione Morlupo, che in sella a Damnatio Memoriae ha fatto registrare l’ottimo tempo di 54 secondi e 05 centesimi, blindando la terza prestazione assoluta.

Il countdown per l’Ottantennale è ufficialmente iniziato: i cronometri dicono che sarà una battaglia sul filo dei centesimi.

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