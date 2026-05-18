Terni, 18 maggio 2026 – Ultimo appuntamento Capitolino a Roma targato Fisct Lazio per il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il subbuteo Taranto.
Domenica 24 Maggio 2026 a Roma in zona Balduina presso la location del Centro Sportivo in Miniatura in via Filippo Nicolai n76 e’ in programma il torneo Wimblerome di Subbuteo Tradizionale.
La particolarità di questa competizione , che si giocherà su panni originali di cotone verde con porte in plastica.
L’ evento e’ organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva calcio da tavolo , in collaborazione con la Fisct Lazio , con il club Black Rose Roma 1998 e con il Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni.
Il format del Torneo , prevede una fase finale di Wimblerome 2026 limitata a 32 giocatori , così composta:
28 giocatori ordinati in base alla classifica Gran Prix Lazio calcolata al 30 Aprile 2026 regolarmente iscritti al trofeo, i tesserati Fisct avranno la precedenza su i non tesserati.
4giocatori saranno provenienti dal torneo qualificazione che si disputerà sempre domenica 24 Maggio 2026 con calcio d’ inizio alle ore 9, che sarà organizzato tra tutti gli iscritti che risultino oltre la 28ma posizione del Gran Prix Lazio calcolata al 30 Aprile 2026.
Il torneo di qualificazione si disputerà nel caso in cui sarà possibile garantire almeno tre partite ai minimo 8, massimo 16 partecipanti.
L’ evento principale invece avrà inizio alle ore 11.
Sono previsti partecipanti da varie zone del centro Italia tra cui Lazio , Umbria e Abruzzo.
Perotti dopo aver alzato la Coppa Italia cadetti lo scorso 9 Maggio , con una buona prestazione potrebbe confermare la prima posizione del ranking dei fuori regione , per poter alzare una nuova Coppa, il giocatore Ternano sta disputando una buona stagione agonistica Sportiva in Fisct soprattutto nella disciplina del Subbuteo tradizionale.
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