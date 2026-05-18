Riflettori accesi sugli oli DOP Umbria, Bio e Sqnpi

Perugia, 18 maggio 2026 – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione di Assoprol Umbria alla nuova edizione del Food & Science Festival di Mantova, svoltasi il 16 e 17 maggio 2026. L’associazione ha portato l’eccellenza dell’olivicoltura umbra in uno dei contesti più prestigiosi per l’approfondimento scientifico e culturale legato al cibo, registrando un grande interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori per le produzioni olivicole di qualità certificata Dop Umbria, Bio e Sqnpi.

Il ricco programma di appuntamenti ha preso il via sabato 16 maggio presso la Loggia del Grano con la conferenza strategica intitolata Olio di qualità in un mercato di quantità. Come le denominazioni cambiano le regole del gioco. L’incontro, introdotto e coordinato dal direttore di Assoprol Umbria, dott. Gianfrancesco Petroni, ha offerto un importante momento di riflessione su come le certificazioni ridefiniscano la competitività e il rapporto con il consumatore, difendendo l’identità delle filiere certificate in un mercato spesso dominato dai volumi.

Grande entusiasmo hanno registrato anche i laboratori dedicati all’analisi sensoriale. Nelle giornate di sabato 16 maggio 2026 e domenica 17 maggio 2026, la Sala Maria Teresa dell’Ex Seminario Vescovile ha ospitato le sessioni della masterclass Olio al palato. Degustazione di DOP Umbria e Bio. Gli incontri, guidati dal dottore agronomo Daniele Converso, hanno registrato il tutto esaurito e hanno offerto ai partecipanti gli strumenti metodologici per valutare oggettivamente la qualità di un olio extravergine d’oliva. Durante i laboratori sono stati analizzati i descrittori positivi come fruttato, amaro e piccante, i difetti e le peculiarità delle cultivar umbre, con apprezzati abbinamenti a prodotti tipici.

L’attività rientra nel quadro del Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria 2023-2027, intervento SRG10 «Promozione dei prodotti di qualità», finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

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