Sabato 23 maggio, all’Ente Santa Croce Maria Montessori, l’inaugurazione della nuova Aula di Botanica dedicata alla poetessa umbra e il vernissage della mostra dell’artista Monica Grelli. Una giornata tra cultura, natura e memoria.

Perugia, 19 mag. 2026 – Sarà una giornata dedicata alla memoria, alla natura e all’arte quella in programma sabato 23 maggio all’Ente Santa Croce Maria Montessori di Perugia, dove si terrà ‘Dialoghi in giardino’, iniziativa dedicata alla figura di Maria Alinda Bonacci Brunamonti, poetessa e botanica umbra profondamente legata all’istituto, nel quale ricoprì il ruolo di ispettrice.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eredità culturale, scientifica e umana della Brunamonti attraverso un percorso che intreccia botanica, poesia e arte contemporanea.

Il programma prenderà il via alle 16 con l’inaugurazione della nuova Aula di Botanica dell’Ente, che sarà intitolata a Maria Alinda Bonacci Brunamonti. A seguire si terrà un incontro promosso dall’Ente Santa Croce Maria Montessori in collaborazione con l’Associazione Bosco Sacro di Monteluce, dedicato all’approfondimento della figura della poetessa e del suo contributo culturale e istituzionale.

Dopo gli interventi introduttivi di Maria Eva Rossi e Massimo Duranti, prenderanno la parola Maria Luciana Buseghin, Luigi M. Reale e Cecilia Peducci.

Alle 18 spazio all’arte contemporanea con il vernissage della mostra ‘Dialogo in giardino. L’incontro tra due sguardi sulla natura’, curata da Monica Grelli. Il percorso espositivo mette in relazione la sensibilità e il legame con la natura di Maria Alinda Bonacci Brunamonti con la ricerca visiva dell’artista, creando un dialogo tra memoria e contemporaneità.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 23 maggio al 21 giugno 2026, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 con ingresso da via dell’Asilo, mentre il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 con ingresso da via Abruzzo 4.

Per informazioni e prenotazioni: 338.4468845 – 3666564485.

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