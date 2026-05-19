Cascia, 19 mag. 2026 – La città di Cascia si prepara come ogni anno a celebrare la Festa di Santa Rita, in programma dal 20 al 23 maggio, un appuntamento che richiama pellegrini, fedeli e visitatori da tutto il mondo nel segno della Santa degli Impossibili. Un’edizione dal forte valore simbolico e internazionale, che unisce fede, istituzioni e comunità globali, con particolare riferimento al gemellaggio con la città di Chicago e alla presenza della comunità statunitense nei momenti centrali delle celebrazioni.

La festa si aprirà il 20 maggio in Vaticano, con la benedizione della Fiaccola della Pace e del Perdono durante l’udienza generale di Papa Leone XIV, insieme alla comunità di Chicago, sua città natale. In serata, a Roccaporena, l’arrivo della Fiaccola della Pace e del Perdono e la salita allo scoglio della preghiera “Sulle orme di Rita”.

Il 21 maggio sarà dedicato ai momenti istituzionali e spirituali: il Consiglio comunale per l’ufficializzazione del gemellaggio, il Riconoscimento Internazionale Santa Rita 2026, la messa a dimora delle rose e le celebrazioni alla Basilica. In serata, la motofiaccolata da Roccaporena a Cascia culminerà con l’arrivo della Fiaccola e l’accensione del Tripode votivo, accompagnata dalla consegna dell’Olio votivo da parte della città di Chicago, simbolo di unità e pace tra i popoli.

Il 22 maggio, giorno della Festa di Santa Rita, si aprirà con il suono festoso delle campane e la processione storica che da Roccaporena si snoda nel centro storico di Cascia accompagnata dal corteo storico raffigurante le fasi della vita della Santa e della comunità dell’epoca. A seguire, nella Sala della Pace, il Solenne Pontificale, poi sul sagrato della Basilica la Supplica a Santa Rita e la Benedizione delle Rose. In serata, spettacolo musicale in Piazza San Francesco con Fiordaliso e spettacolo pirotecnico.

Il programma si concluderà il 23 maggio con la tavola rotonda “Dallo scoglio al cuore del mondo. L’iconografia e i simboli” presso la Sala Consiliare e la chiusura della mostra dei 125 anni della canonizzazione di Santa Rita a Palazzo Santi, oltre allo spettacolo finale in Piazzale San Francesco.

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