Dopo il sisma del 2016, un restauro da 2,2 milioni di euro restituisce alla città uno spazio moderno e sicuro. Lo spettacolo scelto per l’apertura è Lu Santo Jullàre Françesco di Dario Fo e Franca Rame, diretto e interpretato da Matthias Martelli

Norcia, 19 mag.2026 – Domenica 24 maggio il Teatro Civico di Norcia riaprirà le proprie porte con una cerimonia inaugurale a partire dalle 15.30. A seguire, alle 17.30, lo spettacolo Lu Santo Jullàre Françesco di Dario Fo e Franca Rame, diretto e interpretato da Matthias Martelli, prodotto dal Teatro Stabile di Torino e dal Teatro Stabile dell’Umbria.

Un appuntamento atteso, che segna il ritorno di uno dei luoghi più amati della vita culturale nursina dopo anni di chiusura dovuta ai danni del terremoto del 2016. L’intervento, del valore complessivo di 2.239.717,30 euro, è stato interamente finanziato attraverso l’Art Bonus – il credito d’imposta previsto dal decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 – grazie alla donazione della famiglia Cucinelli, con Brunello Cucinelli come principale sostenitore. Un esempio di mecenatismo contemporaneo che ha affiancato l’Amministrazione comunale in un progetto di ricostruzione non solo materiale, ma identitaria. Il cantiere ha interessato l’intero edificio: consolidamento strutturale con miglioramento della risposta sismica, restauro architettonico degli intonaci e delle finiture nel rispetto delle cromie originarie, riqualificazione acustica e architettonica della platea e della galleria, sostituzione delle poltrone, e rinnovamento completo degli impianti elettrici, meccanici e di riscaldamento. Particolare cura è stata dedicata alla progettazione illuminotecnica integrata. Il risultato è uno spazio profondamente rinnovato, capace di ospitare spettacoli, concerti ed eventi di rilevanza nazionale.

Il Teatro Civico di Norcia nasce nella seconda metà del Settecento per volontà del Prefetto della Montagna Angelo de’ Principi Altieri. Ricostruito integralmente dopo il sisma del 1859 su progetto dell’architetto perugino Domenico Mollajoli, inaugura il nuovo edificio il 28 agosto 1876 con Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi.

Sopravvissuto a un devastante incendio nel 1952, viene nuovamente ricostruito tra il 1975 e il 1996, raggiungendo una capienza di circa cinquecento posti. Il sisma del 2016 ha inferto un nuovo colpo alla struttura, classificata con livello di danno B, con il parziale crollo di una vela in muratura sul lato di Via Novelli. Il progetto di recupero avviato dal Comune ha risposto con determinazione, andando ben oltre la semplice riparazione: un intervento organico che restituisce alla comunità di Norcia un luogo di incontro e di produzione culturale di alto livello.

LO SPETTACOLO Lu Santo Jullàre Françesco

Nel 2026 tre importanti ricorrenze uniscono San Francesco d’Assisi e Dario Fo: ottocento anni dalla morte del patrono d’Italia, tra i santi più noti e amati al mondo, cent’anni dalla nascita dell’attore e drammaturgo vincitore del Premio Nobel e dieci dalla sua scomparsa. Per questa occasione, l’istrionico Matthias Martelli dirige e interpreta Lu Santo Jullàre Françesco, racconto toccante e ironico di una storia divenuta un vero e proprio archetipo del nostro patrimonio narrativo. La scelta di Francesco, il “Giullare di Dio”, ruota attorno a valori essenziali: povertà, pace e rispetto per il mondo. Questi principi, alla base della “rivoluzione francescana”, sono la vera modernità del dettato del Santo di Assisi.

Martelli si muove sul filo di un racconto intriso di dolcezza, di leggerezza, di coraggio ma anche di satira decisa, sul solco del talento e dell’opera geniale del Premio Nobel.

Lu Santo Jullàre Françesco, scritto sul modello del celebre Mistero buffo, alterna giullarate a introduzioni in cui la vita di Francesco diventa uno specchio rovente per interrogare il presente. In scena, il teatro fisico si combina con una forza vocale e linguistica assolutamente originale: lo spettacolo diventa un arazzo sonoro che intreccia lombardo-veneto, napoletanesco, volgare del centro Italia e grammelot, quella lingua universale e senza patria inventata da Fo per attraversare ogni frontiera. Matthias Martelli raccoglie questa fiaccola e la rinnova con energia e rigore: restituisce un Francesco contemporaneo, folle, necessario, luminosamente irregolare.

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