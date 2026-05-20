Brand Culturale firma identità visiva, logotipo e piattaforma digitale di “ITALIAn WEEK 2026”. Presentate all’Ambasciata d’Italia a Berlino le iniziative diffuse in numerose città tedesche tra la fine di maggio e l’inizio di giugno

BERLINO,20 maggio 2026 – – È stata presentata martedì 19 maggio all’Ambasciata d’Italia a Berlino l’edizione di “ITALIAn WEEK 2026”, il programma culturale promosso dall’Ambasciata italiana in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana e dei 75 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

Alla conferenza stampa erano presenti l’Ambasciatore d’Italia a Berlino Fabrizio Bucci, il consigliere Alfonso Tagliaferri, responsabile culturale dell’Ambasciata, e Giulia Prati, responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione. Tra i presenti anche Filippo Fettucciari, coordinatore di Brand Culturale, l’agenzia umbra che negli ultimi tre mesi ha sviluppato il progetto di identità visiva, il logotipo e la piattaforma digitale della manifestazione.

“ITALIAn WEEK 2026” porterà eventi, mostre, concerti, cinema, incontri e iniziative diffuse in numerose città tedesche, da Berlino ad Amburgo, da Monaco a Francoforte, costruendo una rete culturale italiana contemporanea sul territorio tedesco.

L’idea dell’Ambasciata, come ricordato oggi dall’Ambasciatore Fabrizio Bucci, è quella di rendere la sede diplomatica una vera “Casa Italia”, aperta ai berlinesi, agli italiani e al dialogo internazionale. Un luogo che non rappresenta soltanto lo Stato italiano, ma una cultura capace di creare relazione, partecipazione e senso europeo.

Su questa visione Brand Culturale ha costruito il proprio lavoro. L’identità progettata dall’agenzia nasce infatti dall’idea di raccontare l’Italia come un capitolo culturale complesso e contemporaneo. Un’Italia storica, certamente, ma anche internazionale, mobile, aperta ai linguaggi del presente.

Il logotipo sviluppato per “ITALIAn WEEK” tiene insieme rigore tipografico italiano e una lieve tensione verso le geometrie del modernismo tedesco e della Bauhaus, come omaggio al contesto berlinese. Anche la scelta del nome nasce da questa riflessione: non “Settimana della Cultura Italiana” in senso tradizionale, ma “ITALIAn WEEK”, dentro una grammatica europea contemporanea che richiama le week internazionali della moda, del design e della cultura.

Il sistema visivo comprende sei categorie culturali cromatiche dedicate ad arte, musica, cinema, letteratura, gastronomia e diplomazia della crescita, oltre a un manuale di identità e a un sito progettato per coordinare eventi distribuiti sull’intero territorio tedesco.

Per Brand Culturale questo progetto rappresenta la prosecuzione di un percorso avviato negli ultimi anni accanto ad ambasciate, istituti italiani di cultura e istituzioni europee.

Tra il 2023 e il 2024 l’agenzia ha infatti collaborato con l’Ambasciata d’Italia in Norvegia e con l’Istituto Italiano di Cultura di Oslo alla realizzazione di due edizioni della Festa della Repubblica Italiana e della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, sviluppando progetti di comunicazione culturale e relazioni internazionali.

Brand Culturale opera come una struttura “white label” che riunisce competenze differenti tra Perugia e Milano. Un sistema composto da professionisti della grafica, dell’editoria, della comunicazione, delle relazioni culturali, dell’audiovisivo e delle relazioni con la stampa che lavora in forma coordinata sui progetti culturali complessi.

Filippo Fettucciari, coordinatore dei processi culturali e progettuali costruiti insieme a professionalità differenti, selezionate di volta in volta in base alle specificità del progetto, afferma: “Non lavoriamo sullo storytelling come formula pubblicitaria ma cerchiamo prima di comprendere il carattere culturale dei luoghi e delle istituzioni. Studiamo, ascoltiamo e poi interveniamo. Per noi il branding culturale non è decorazione. È costruzione di senso pubblico”.

L’agenzia sviluppa oggi progetti che uniscono identità visiva, cultural place branding, editoria, diplomazia culturale e progettazione territoriale, mantenendo uno sguardo radicato nella cultura umanistica italiana e nella concretezza operativa di una struttura indipendente.

“ITALIAn WEEK 2026” si svolgerà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2026 in numerose città della Germania. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.italianweek.de.

Contatti

www.brandculturale.it

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