I ragazzi della scuola media hanno scoperto da vicino il lavoro quotidiano dei militari e l’importanza della tutela ambientale

TERNI, 21 maggio 2026 – Giornata speciale all’insegna della legalità e della cittadinanza attiva per ottanta studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni XXIII” di Terni. Nella mattinata di ieri, 20 maggio, i giovani alunni, accompagnati dai loro insegnanti, hanno varcato la soglia della caserma dei Carabinieri di via Radice, sede del Comando Provinciale.

Ad accogliere i ragazzi sono stati i Comandanti delle diverse articolazioni del Comando Provinciale e del Gruppo Forestale di Terni. L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto formativo dedicato alla diffusione della cultura della legalità tra le giovani generazioni. Durante l’incontro si è discusso del ruolo cruciale svolto dall’Arma sul territorio, con un focus particolare sulle funzioni di prevenzione e repressione dei reati e sulle principali problematiche che colpiscono il mondo giovanile.

Per rendere l’esperienza il più stimolante e interattiva possibile, gli studenti sono stati suddivisi in quattro gruppi di lavoro. Questa modalità ha permesso loro di osservare da vicino la complessa macchina operativa dell’Arma e di dialogare direttamente con i militari impegnati nelle attività d’istituto quotidiane. Non è mancato l’entusiasmo di fronte alla possibilità di vedere da vicino le iconiche gazzelle dell’Arma e i materiali tecnici in dotazione.

Grande spazio è stato dedicato anche alla sostenibilità e alla salvaguardia del territorio. Grazie al supporto dei militari del Nucleo Forestale, i ragazzi hanno assistito alla proiezione di un video esplicativo incentrato sulla tutela dell’ambiente e della biodiversità, un tema di forte attualità che ha catturato l’attenzione e la curiosità dei giovani visitatori.

L’incontro si è concluso con un bilancio estremamente positivo, confermando l’importanza della sinergia tra il mondo della scuola e le forze dell’ordine per formare i cittadini di domani.

(2)