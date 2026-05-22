Solomeo (Pg), 22 maggio 2026 – La rassegna “Antiqua Vox” prosegue domenica 24 maggio alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo con un nuovo appuntamento dedicato alla musica rinascimentale e barocca.

Protagonisti del concerto saranno Manuel Tomadin, tra i più apprezzati organisti italiani della sua generazione, e l’ensemble vocale Tritonus, formazione perugina specializzata nel repertorio polifonico rinascimentale.

Il programma offrirà un affascinante percorso musicale tra vocalità e organo, attraverso repertori antichi eseguiti con particolare attenzione alla prassi storica e interpretativa.

Manuel Tomadin, docente presso il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, svolge un’intensa attività concertistica internazionale ed è vincitore di numerosi concorsi organistici, tra cui il prestigioso “Schnitger Organ Competition” di Alkmaar nel 2011. Ha inciso per importanti etichette discografiche ottenendo riconoscimenti dalla critica internazionale.

L’ensemble Tritonus, nato a Perugia nel 2016 sotto la guida di Oreste Calabria, si è distinto negli anni in importanti rassegne e concorsi nazionali, tra cui il Concorso Polifonico “Guido d’Arezzo”, sviluppando un percorso artistico dedicato in particolare alla musica rinascimentale e madrigalistica. Il concerto rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il fascino della musica antica attraverso interpreti di grande esperienza artistica.

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