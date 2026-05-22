Spoleto, 22 maggio 2026 – Il Sindaco Andrea Sisti e l’Amministrazione comunale di Spoleto esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Pannelli, ricercatore, divulgatore e figura di riferimento dell’olivicoltura italiana.

Per oltre trent’anni ha svolto attività di ricerca presso il CREA-OFA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), dedicando la propria vita allo studio, alla valorizzazione e alla diffusione della cultura dell’olivo e dell’olio, contribuendo in maniera determinante alla crescita professionale di generazioni di operatori del settore.

Consigliere e Segretario dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, con sede a Spoleto, docente in numerosi corsi di formazione e promotore della Scuola Potatura Olivo, Giorgio Pannelli ha rappresentato un punto di riferimento autorevole e appassionato per il mondo agricolo nazionale.

“Con Giorgio Pannelli scompare una personalità di straordinaria competenza e umanità, che ha legato profondamente il proprio nome a Spoleto e alla cultura olivicola del nostro territorio. Personalmente ho sempre guardato con profonda stima e vicinanza professionale proprio questa sua straordinaria capacità di togliere il camice e unire il rigore scientifico della ricerca alla tutela pratica del nostro territorio. Il suo lavoro, la sua capacità divulgativa e il suo impegno nella formazione resteranno un patrimonio prezioso per tutta la comunità”, dichiara il Sindaco di Spoleto.

Alla famiglia, agli amici e a quanti hanno condiviso con lui percorsi professionali e umani, giungano le più sincere condoglianze della città di Spoleto.

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