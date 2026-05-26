Foligno, 26 maggio 2026 – Grande weekend di sport e soddisfazioni per il CSI Foligno alle Finali Regionali CSI disputate a Civitanova Marche il 23 e 24 maggio 2026. Il comitato folignate si è distinto sia nel Calcio a 5 che nel Beach Volley, confermando la crescita e la qualità del movimento sportivo territoriale.

FC ARGES ANCORA CAMPIONE REGIONALE CSI

Straordinario risultato nel Calcio a 5 per l’FC Arges, che conquista per il secondo anno consecutivo il titolo di Campione Regionale CSI, al termine di un percorso entusiasmante culminato con la vittoria per 4-2 contro il Civico XIII nella gara decisiva.

La squadra folignate, già vincitrice del campionato provinciale indoor di Calcio a 5 organizzato dal CSI Foligno, conferma così il proprio valore anche a livello regionale. Un campionato provinciale che tornerà protagonista a settembre nella stagione sportiva 2026/2027, continuando a rappresentare uno dei punti di riferimento dell’attività sportiva del territorio.

Nel corso delle finali regionali l’FC Arges ha ottenuto:

* pareggio 3-3 contro Castrum;

* vittoria 4-3 contro Bombers FC;

* vittoria 3-2 contro Castel Grifone;

* vittoria 4-2 contro Civico XIII.

Grazie a questo successo, l’FC Arges rappresenterà il Comitato CSI di Foligno e l’intera Umbria alle Finali Nazionali CSI di Calcio a 5, in programma dal 9 al 12 luglio 2026 nelle città piemontesi di Asti, Canelli e Nizza Monferrato.

BEACH VOLLEY: SUCCESSO REGIONALE DOPO LA WINTER LEAGUE

Grande partecipazione anche per le Finali Regionali CSI di Beach Volley, che hanno visto scendere in campo atleti provenienti dai quattro comitati umbri di Foligno, Gubbio, Perugia e Terni.

Le finali hanno registrato:

* 8 coppie nel torneo maschile;

* 6 coppie nel torneo femminile;

* 12 coppie nel torneo misto.

L’evento rappresenta la naturale conclusione di una stagione indoor estremamente positiva grazie al circuito provinciale “Beach Volley Winter League”, organizzato dalle società Touch The Sky, Diavoli della Sabbia e Life is Beach.

Il circuito invernale ha visto lo svolgimento di 2 tappe maschili, 1 tappa femminile e 4 tappe miste, con un’ottima partecipazione di atleti e società, confermando il crescente interesse per il Beach Volley all’interno del CSI.

Ottimi anche i risultati ottenuti nelle finali regionali con la coppia Martino-Cerretti che diventa campione regionale nel 2×2 maschile.

Di seguito il podio completo:

MASCHILE

1° Martino – Cerretti (Foligno)

2° De Santis – Benedetto (Terni)

3° Staccini – Brozzi (Gubbio)

FEMMINILE

1° Gandini – Barluzzi (Perugia)

2° Lucaccioni – Fongo (Perugia)

3° Tordi – Fiocchetti (Foligno)

MISTO

1° Vergoni – Salibra (Gubbio)

2°Rovere – Giulietti (Gubbio)

3° Pieroni – Segoloni (Foligno)

Il CSI Foligno esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti, ringraziando tutte le società, gli atleti, gli arbitri, i dirigenti e i volontari che hanno contribuito alla riuscita delle manifestazioni regionali.

Un ringraziamento speciale anche all’arbitro folignate Luigi Di Vincenzo, designato a rappresentare il movimento arbitrale umbro durante le finali regionali di Calcio a 5.

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