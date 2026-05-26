In programma domenica 31 maggio 2026 nelle sale della Biblioteca Comunale

Spoleto, 26 maggio 2026 – Domenica 31 maggio la Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” di Spoleto ospiterà la Festa delle Famiglie 2026, iniziativa promossa dal Comune di Spoleto in collaborazione con Famiglie Arcobaleno – Associazione Genitori Omosessuali, Gruppo Umbria e Marche, in occasione dell’International Family Equality Day.

L’evento, dal titolo “Insieme si FA la strada e la lotta”, si svolgerà al piano terra della Biblioteca Comunale “G. Carducci” di Palazzo Mauri dalle ore 10.30 alle 13.00 e prevede la lettura del libro “Il Grande Grosso Libro delle Famiglie”, seguita dal laboratorio creativo per bambine e bambini “Disegna la tua famiglia”.

La Festa delle Famiglie è un appuntamento annuale che celebra la pluralità delle famiglie, superando il modello tradizionale fondato esclusivamente sulla coppia eterosessuale. L’obiettivo è promuovere parità, inclusione e uguaglianza, ribadendo che ciò che definisce una famiglia non è una composizione “standard”, ma l’amore, la cura, la responsabilità e l’impegno reciproco.

Come afferma Famiglie Arcobaleno – Associazione Genitori Omosessuali – “FA Famiglia l’amore, FA Famiglia la responsabilità, FA Famiglia la cura, la protezione, l’impegno e la consapevolezza di assumere dei doveri nei confronti dei figli e delle figlie che mettiamo al mondo. FA Famiglia il riconoscimento”.

L’iniziativa nasce dalla volontà del Comune di Spoleto di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’inclusione, della lotta contro ogni forma di discriminazione e della valorizzazione di ogni tipo di famiglia. La manifestazione rappresenta inoltre un’importante occasione di visibilità per le famiglie arcobaleno umbre, diffondendo il messaggio che è l’amore a creare una famiglia, indipendentemente dal numero dei componenti, dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dal colore della pelle.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso di sostegno ai diritti della comunità LGBTQIA+ promosso dal Comune di Spoleto. In quest’ottica, l’amministrazione comunale sosterrà anche l’Umbria Pride, in programma il prossimo 13 giugno a Perugia, attraverso la proiezione del cortometraggio “Le cascate del salto” del regista Flavio Stano, prevista per il 6 giugno alle ore 21.00 alla Sala Pegasus, seguita da un momento di confronto con il regista. L’iniziativa rientra tra quelle promosse da Omphalos, associazione LGBTI+ di riferimento in Umbria da oltre trent’anni.

La partecipazione alla Festa delle Famiglie è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

“Con questa iniziativa vogliamo affermare con forza il valore dell’inclusione, del rispetto e del riconoscimento di tutte le famiglie – dichiara il vicesindaco Danilo Chiodetti – Crediamo sia compito delle istituzioni promuovere una cultura capace di contrastare ogni forma di discriminazione e di valorizzare le differenze come elemento di ricchezza per tutta la comunità”.

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