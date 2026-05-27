Perugia, 27 maggio 2026 – I Carabinieri della Stazione di Perugia, insieme ai militari dell’8° Reggimento “Lazio” – Squadra di Intervento Operativo (SIO), hanno arrestato nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un 35enne gambiano, domiciliato nel capoluogo e con precedenti di polizia.

I fatti si sono svolti in via del Macello, quando i militari, impegnati in un servizio prevenzione generale, hanno notato l’uomo con atteggiamento sospetto ed hanno pertanto deciso di procedere al controllo nei suoi confronti.

Il soggetto, alla vista degli operanti, si è repentinamente dato alla fuga ed è stato inseguito dai Carabinieri, che lo hanno raggiunto e fermato dopo poche decine di metri. A quel punto il fermato ha tentato nuovamente di scappare, cercando di colpire i militari, che lo hanno bloccato e neutralizzato, senza arrecare alcun nocumento ad alcuno. È stato perquisito e sorpreso in possesso di cinque dosi di marijuana per un peso di 5 g circa, 6 involucri contenenti hashish per 13 g circa, uno “spinello” di marijuana già pronto e due telefoni cellulari.

In relazione a quanto emerso, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, ove i militari hanno rinvenuto ulteriori 10 g di hashish, un bilancino di precisione e materiale da taglio e confezionamento.

In forza di così rilevanti elementi probatori raccolti, il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto ed ha applicato all’uomo le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Perugia e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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