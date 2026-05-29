Perugia, 29 maggio 2026 – I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia nei confronti di un ventiseienne per il reato di rapina aggravata, commesso nell’agosto 2025 ai danni di una farmacia del capoluogo umbro, in località Mugnano.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri nel corso delle indagini, due uomini con il volto travisato, all’orario di chiusura dell’esercizio commerciale, avrebbero costretto il titolare della farmacia ad aprire la cassa minacciandolo con un coltello, ed in tal modo si sarebbero impossessati della somma contante di circa 260 euro, per poi darsi alla fuga a bordi di un’autovettura provento di furto.

L’attività di indagine svolta dai militari di Castel del Piano sotto la direzione di questo Ufficio, consistita in escussioni testimoniali, analisi dei tabulati telefonici e accertamenti sul contenuto e la localizzazione dei dispositivi mobili in uso all’indagato, ha consentito di acquisire un compendio probatorio ritenuto idoneo a delinearne il coinvolgimento del ventiseienne nella vicenda, in concorso con il secondo autore, allo stato rimasto ignoto.

Il Giudice, ritenendo sussistente la gravità indiziaria nonché un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dai Carabinieri della Stazione di Castel del Piano.

(Foto di repertorio)

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