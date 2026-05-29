di GILBERTO SCALABRINI
Foligno, 29 maggio 2026 – Tra squilli di chiarine, tamburi e l’attesa che cresce di ora in ora, Foligno è pronta a riabbracciare la sua storia. Domani sera, sabato 30 maggio, alle 20.30, il Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti” tornerà a essere il cuore pulsante della città per l’Edizione Straordinaria dell’Ottantennale della Giostra della Quintana, appuntamento che celebra ottant’anni di passione, identità e tradizione. (Nella foto, luca Innocenzi del rione Cassero, il favorito della Giostra)
L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni. Prima che i cavalieri si lancino nella sfida contro il dio Marte, sarà il maestoso Corteo delle rappresentanze rionali, seppur ridotto, ad accendere la serata. Nobili, dame, armigeri e cavalieri partiranno da Piazza del Grano, attraverseranno Piazza della Repubblica e percorreranno Corso Cavour fino a raggiungere il Campo de li Giochi, regalando a cittadini e visitatori uno spettacolo di colori, eleganza e suggestione.
Sarà una Quintana speciale anche per l’attenzione riservata al benessere animale. L’Ente Giostra ha infatti confermato una disposizione precisa: i cavalli che prenderanno parte alla gara del 30 maggio non potranno essere impiegati nella successiva Giostra della Sfida del 13 giugno. Una scelta che punta a garantire la massima tutela dei e che ha contribuito ad alimentare il riserbo dei Rioni sulle decisioni definitive riguardanti i destrieri da schierare.
A rendere ancora più imprevedibile la competizione contribuirà la regola introdotta nel 2025: l’ordine di partenza verrà sorteggiato direttamente al Campo de li Giochi pochi istanti prima dell’inizio della gara. Un elemento che aggiunge suspense e che potrebbe rivelarsi determinante nell’economia della sfida.
Ecco i binomi iscritti alla gara:
- Ammanniti: Mattia Zannori con Franceschina oppure Mamaluz
- Badia: Davide Di Marti con Higly Strong oppure Bisous au Chocolat
- Cassero: Luca Innocenzi con Altrimenti oppure Shekerando
- Contrastanga: Marco Diafaldi con El Gringo oppure Sarsina
- Croce Bianca: Lorenzo Melosso con Sopran Hadley
- Giotti: Lorenzo Savini con Uomo Felice oppure Iakin
- La Mora: Adalberto Rauco con Katy Jungle
- Morlupo: Nicholas Lionetti con Damnatio Memoriae
- Pugilli: Tommaso Suadoni con Ramadas
- Spada: Tommaso Finestra con Sapphire Moonlight oppure Cherry Season.
La città è pronta. Le tribune si preparano a riempirsi, i Rioni ad alzare i propri colori e i cavalieri a giocarsi tutto in pochi, decisivi secondi. Per una notte, Foligno tornerà a vivere la magia della Quintana, nel segno di un anniversario che celebra ottant’anni di emozioni e appartenenza.
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