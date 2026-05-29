di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 29 maggio 2026 – Tra squilli di chiarine, tamburi e l’attesa che cresce di ora in ora, Foligno è pronta a riabbracciare la sua storia. Domani sera, sabato 30 maggio, alle 20.30, il Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti” tornerà a essere il cuore pulsante della città per l’Edizione Straordinaria dell’Ottantennale della Giostra della Quintana, appuntamento che celebra ottant’anni di passione, identità e tradizione. (Nella foto, luca Innocenzi del rione Cassero, il favorito della Giostra)

L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni. Prima che i cavalieri si lancino nella sfida contro il dio Marte, sarà il maestoso Corteo delle rappresentanze rionali, seppur ridotto, ad accendere la serata. Nobili, dame, armigeri e cavalieri partiranno da Piazza del Grano, attraverseranno Piazza della Repubblica e percorreranno Corso Cavour fino a raggiungere il Campo de li Giochi, regalando a cittadini e visitatori uno spettacolo di colori, eleganza e suggestione.

Sarà una Quintana speciale anche per l’attenzione riservata al benessere animale. L’Ente Giostra ha infatti confermato una disposizione precisa: i cavalli che prenderanno parte alla gara del 30 maggio non potranno essere impiegati nella successiva Giostra della Sfida del 13 giugno. Una scelta che punta a garantire la massima tutela dei e che ha contribuito ad alimentare il riserbo dei Rioni sulle decisioni definitive riguardanti i destrieri da schierare.

A rendere ancora più imprevedibile la competizione contribuirà la regola introdotta nel 2025: l’ordine di partenza verrà sorteggiato direttamente al Campo de li Giochi pochi istanti prima dell’inizio della gara. Un elemento che aggiunge suspense e che potrebbe rivelarsi determinante nell’economia della sfida.

Ecco i binomi iscritti alla gara:

Ammanniti: Mattia Zannori con Franceschina oppure Mamaluz

Badia: Davide Di Marti con Higly Strong oppure Bisous au Chocolat

Cassero: Luca Innocenzi con Altrimenti oppure Shekerando

Contrastanga: Marco Diafaldi con El Gringo oppure Sarsina

Croce Bianca: Lorenzo Melosso con Sopran Hadley

Giotti: Lorenzo Savini con Uomo Felice oppure Iakin

La Mora: Adalberto Rauco con Katy Jungle

Morlupo: Nicholas Lionetti con Damnatio Memoriae

Pugilli: Tommaso Suadoni con Ramadas

Spada: Tommaso Finestra con Sapphire Moonlight oppure Cherry Season.

La città è pronta. Le tribune si preparano a riempirsi, i Rioni ad alzare i propri colori e i cavalieri a giocarsi tutto in pochi, decisivi secondi. Per una notte, Foligno tornerà a vivere la magia della Quintana, nel segno di un anniversario che celebra ottant’anni di emozioni e appartenenza.

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