Ventenne colpito al fianco durante una lite, arrestato 42enne

Terni, 29 maggio 2026Una serata qualunque trasformata in pochi minuti in paura, urla e sangue. Nel centro socioculturale di piazza della Pace, a Terni, il clima conviviale del sabato sera è stato spezzato dall’esplosione di violenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione, ha prima molestato il personale del locale e poi ha aggredito un giovane, ferendolo a un fianco. Un episodio che ha gettato nello sconcerto i presenti e che si è concluso poche ore dopo con l’arresto del presunto responsabile.

A finire nei guai è un albanese di 42 anni, accusato di lesioni aggravate e minacce. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tutto sarebbe iniziato quando l’uomo ha insistito per continuare a bere nonostante la barista si fosse rifiutata di servirgli altri alcolici. Da lì la tensione è salita rapidamente. Parole pesanti, atteggiamenti aggressivi e poi l’attenzione del quarantaduenne si è spostata su un tunisino di 20 anni.

Tra i due è scoppiato un acceso confronto degenerato nel giro di pochi istanti. Le minacce hanno lasciato spazio alla violenza e il giovane è stato colpito al fianco con quello che gli investigatori ritengono possa essere stato un piccolo coltello oppure una bottiglia di birra infranta. Un gesto improvviso che ha provocato momenti di forte apprensione tra i presenti.

Il ventenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Terni, dove i medici hanno suturato e medicato la ferita. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Dopo l’aggressione, il presunto autore si è allontanato dal locale ed è rientrato nel proprio appartamento. Pensava probabilmente di essersi lasciato tutto alle spalle. Invece, poche ore dopo, gli agenti della squadra volante hanno bussato alla sua porta e lo hanno fermato.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e, soprattutto, per individuare con certezza l’arma utilizzata nel ferimento. Durante la perquisizione dell’abitazione del quarantaduenne, infatti, non sono stati trovati coltelli di piccole dimensioni compatibili con la lesione riportata dal giovane. Un particolare che mantiene ancora aperti alcuni interrogativi su una serata finita nel peggiore dei modi.

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