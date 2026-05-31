Perugia, 31 maggio 2026 – L’alba non era ancora arrivata quando in piazza IV Novembre, cuore pulsante del centro storico di Perugia, è esplosa la violenza. In pochi istanti, intorno alle 4:30, le urla e il parapiglia hanno attirato l’attenzione della poca gente presente.

Una discussione si è trasformata in una brutale aggressione: prima lo spray al peperoncino, poi una raffica di calci e pugni che ha mandato un uomo in ospedale con trenta giorni di prognosi.

Vittima dell’episodio, avvenuto intorno alle 4.30 della notte tra sabato e domenica, un 32enne di origini marocchine, finito nel mirino di tre nordafricani. Secondo le prime ricostruzioni, la tensione sarebbe scoppiata dopo alcune parole rivolte alla fidanzata dell’uomo, ma saranno le indagini a chiarire con precisione quanto accaduto e le responsabilità dei coinvolti.

La scena si è consumata sotto gli occhi di alcuni presenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della squadra Volante, ma all’arrivo delle forze dell’ordine i tre aggressori si erano già dileguati tra le vie del centro storico.

Il 32enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Perugia, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni. Nel frattempo gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza di dare un volto e un nome ai responsabili dell’aggressione.

Le indagini sono ora concentrate sull’identificazione dei responsabili. Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, già al vaglio degli investigatori, che puntano a ricostruire con precisione quanto accaduto e a dare un volto ai protagonisti della brutale aggressione.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle ore notturne nel centro cittadino, teatro ancora una volta di una violenta resa dei conti consumata nel luogo simbolo della città.

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