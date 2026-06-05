N. RICOMPENSA PER I MILITARI/IL REPARTO REPARTO INTERESATO LIVELLO E MOTIVAZIONE RICOMPENSA

1 Brigadiere Capo Q.S. Matteo Cannata Reparto Operativo – Nucleo Informativo Comando Provinciale di Terni Medaglia di Bronzo al Valor Civile, con la seguente motivazione: “ Con cosciente sprezzo del pericolo, nel corso di un servizio esterno, interveniva in soccorso di un bambino di due anni incastrato nel sedile posteriore di un’automobile che, a seguito di un incidente stradale, si era ribaltata su un fianco e si trovava pericolosamente in bilico sul ciglio di un canale. Pur cosciente del rischio di caduta, non esitava ad introdursi nell’abitacolo, riuscendo a liberare il piccolo dalle cinture del seggiolino e dagli airbag esplosi e a portarlo in salvo all’esterno del mezzo. Grande esempio di altruismo ed elette virtù civiche”. Narni (TR), 3 maggio 2024

2 Appuntato Scelto Q.S. Massimiliano Fancelli Compagnia di Foligno – Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile Encomio solenne concesso dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione: “ Addetto a Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia capoluogo, libero dal servizio e in compagnia dei familiari, con elevata professionalità ed esemplare altruismo, non esitava a tuffarsi in mare per soccorrere un bagnante che, in evidente difficoltà, rischiava di annegare. Con eccezionale senso di abnegazione, raggiunto il malcapitato, lo sosteneva privo di sensi, fino all’arrivo di altri due bagnanti con i quali riusciva a trasportarlo a riva, affidandolo alle cure del personale sanitario. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere”. Santa Caterina dello Ionio (CZ), 30 giugno 2025

3 Colonnello Sergio Molinari Comandante Provinciale Perugia Encomio solenne concesso dal Comandante Interregionale “Culqualber”, con la seguente motivazione: “ Comandante di Gruppo in territorio ad alto indice di criminalità organizzata, evidenziando elevatissime doti professionali, spiccato senso del dovere ed esemplare spirito di sacrificio, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa e prolungata attività investigativa nei confronti di appartenenti a tre consorterie di ‘Ndrangheta dedite alla coltivazione e al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione, che consentiva durante l’indagine di trarre in arresto 16 persone e di sequestrare ingenti quantitativi di droga, si concludeva con l’esecuzione di 59 provvedimenti restrittivi, esaltando il prestigio e l’immagine dell’Istituzione”. Province di Catanzaro e Reggio Calabria, territorio nazionale, 25 novembre 2021 – 10 settembre 2023

4 Tenente Colonnello Gianluca Sirsi Capo Ufficio Comando Comando Provinciale di Terni Encomio semplice concesso dal Comandante della legione Carabinieri “Basilicata”, con la seguente motivazione: “ Comandante di Compagnia distaccata, evidenziando elevata professionalità, notevole acume investigativo e spirito di sacrificio, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, nonché acquisire concreti elementi indiziari nei confronti dei responsabili di un omicidio avvenuto in Gravina in Puglia (BA). L’operazione, già dalla prime fasi investigative, vedeva l’arresto in flagranza di 14 individui, il deferimento a piede libero di 44 persone, il sequestro di un’arma da guerra, di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e beni per un valore di 2 milioni di euro, ritenuti provento di attività criminali e si concludeva con l’emissione di sentenza di condanna nei confronti di 10 imputati, riscuotendo unanime plauso della Scala Gerarchica, dell’Autorità Giudiziaria e della cittadinanza, contribuendo a esaltare il prestigio dell’Istituzione”. Bernalda (MT), province di Matera, Bari, Cosenza e Vibo Valentia, luglio 2012 – aprile 2025

5 Sottotenente Raffaele Gargamelli Luogotenente C.S. -ora in congedo- Maurizio Traficante Luogotenente C.S. Sante Passerini Luogotenente C.S. Mario Marzullo Maresciallo Maggiore Massimo Bassetta Maresciallo Capo Martina Biagini Maresciallo Ordinario Stefano Partenzi Maresciallo Ordinario Lorenzo Raguzzini Maresciallo Ordinario Antonino Santoro Brigadiere Massimo Baldini Brigadiere Nicola Vaccariello Comandante e addetti al N.O.R.M. – Aliquota Operativa – Compagnia di Spoleto (Sottotenente Raffaele Gargamelli Lgt. C.S. -ora in congedo- Maurizio Traficante Luogotenente C.S. Sante Passerini Luogotenente C.S. Mario Marzullo Maresciallo Maggiore Massimo Bassetta Brigadiere Massimo Baldini) Addetti alla Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Carabinieri – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto (Maresciallo Ordinario Lorenzo Raguzzini Maresciallo Ordinario Stefano Partenzi) Addetti al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di Perugia – 3^ Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) (Maresciallo Capo Martina Biagini Maresciallo Ordinario Antonino Santoro Brigadiere Nicola Vaccariello) Encomio semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, con la seguente motivazione: “ Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia distaccata e addetti, coadiuvati da militari di Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica e da militari della Sezione Investigazioni Scientifiche di Comando Provinciale, evidenziando non comune intuito investigativo, alto senso del dovere, spiccata professionalità ed elevato spirito di sacrificio, sviluppavano complessa ed efficace attività investigativa che permetteva, in breve tempo, di individuare l’autore di un efferato omicidio, responsabile anche di distruzione e occultamento di cadavere. L’operazione, che si concludeva con il fermo dell’indagato, contribuiva a esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione, riscuotendo l’apprezzamento dell’Autorità Giudiziaria e il plauso della popolazione”. Spoleto (PG), settembre – ottobre 2025

6 Maresciallo Maggiore Diego Rippa Stazione Carabinieri Perugia Encomio semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, con la seguente motivazione: “Comandante in s.v. di Stazione capoluogo, evidenziando non comune intuito investigativo, alto senso del dovere, spiccata professionalità ed elevato spirito di sacrificio, coordinava e sviluppava in prima persona complessa e tempestiva attività investigativa che consentiva di individuare l’autore di rapina e violenza sessuale consumata in pieno giorno in noto esercizio commerciale. L’indagine, conclusasi con l’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere e la successiva condanna dell’imputato con giudizio immediato, ha contribuito a esaltare il prestigio e l’immagine dell’Istituzione, riscuotendo l’apprezzamento della Magistratura ordinaria e il plauso delle Autorità locali e della popolazione”. Perugia, 18 gennaio – 16 luglio 2025

7 Luogotenente C.S. -ora in congedo- Lanfranco Croci Luogotenente C.S. -ora in congedo- Enrico Bocconi Maresciallo Daniele Renna Maresciallo Giacomo Battistelli Brigadiere Nicola Vaccariello Nucleo Investigativo di Perugia Encomio semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Umbria”, con la seguente motivazione: “ Comandanti di Sezioni di Nucleo Investigativo di Comando Provinciale e addetti, evidenziando professionalità, senso del dovere e spiccato acume investigativo, partecipavano a pericolosa attività di sopralluogo tecnico a seguito dell’esplosione di opificio illegale per la lavorazione della cannabis, che causava la tragica morte di due persone e il ferimento di altre tre, contribuendo in modo decisivo, anche nelle conseguenti indagini, alla raccolta di inconfutabili fonti di prova a carico di cinque imputati, giudicati colpevoli e condannati a pene esemplari, riscuotendo il plauso dell’Autorità Giudiziaria e della

popolazione, contribuendo a esaltare il prestigio dell’Istituzione”. Gubbio (PG) e Perugia, maggio 2021 – giugno 2022