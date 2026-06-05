La città dell’acciaio diventa punto di riferimento per la progettazione, assemblaggio e produzione di motociclette da competizione

Terni, 5 giugno 2026 – Terni si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per il motorsport europeo dopo la nascita della costituenda Pileri Racing Bike srl. La nuova azienda italiana specializzata nella progettazione, assemblaggio e produzione di motociclette da competizione, con sede in via Cassian Bon ha una visione industriale e sportiva ambiziosa.

Un primo fondamentale passo in questa direzione è rappresentato dall’accordo strategico, che deve essere perfezionato, con CfMoto, una delle realtà motociclistiche più dinamiche e innovative del panorama mondiale. La collaborazione prevede, in una fase iniziale, l’assemblaggio della nuova moto bicilindrica da 450 cc destinata ai mercati europei, oltre allo sviluppo di attività commerciali e di marketing dedicate. L’azienda partirà con un organico iniziale di circa 12-15 dipendenti specializzati, con l’obiettivo di incrementare progressivamente la forza lavoro e la capacità produttiva nei prossimi anni.

Le motociclette sviluppate e assemblate da Pileri Racing Bike saranno distribuite inizialmente nei principali mercati europei.

Parallelamente all’attività industriale, Pileri Racing Bike sarà protagonista anche nel mondo delle competizioni. L’azienda prenderà parte ai principali campionati Moto4 europei: in Italia nel campionato Promo4; in Spagna nel Moto4 Esbk, nel Mir Moto5 e Promo3

Tra i progetti di maggiore interesse figura la creazione del primo trofeo internazionale CfMoto Italia che prevede anche la collaborazione della Agorace di Marco Agostini, una formula innovativa che metterà a disposizione dei piloti un servizio “all inclusive”. Il trofeo sarà riservato a un massimo di 24 partecipanti, che dovranno presentarsi esclusivamente con tuta, casco e guanti: tutta la gestione tecnica, logistica, assistenziale e sportiva sarà infatti garantita dall’organizzazione.

Il progetto prevede inoltre la costituzione di due squadre ufficiali, Team Italia e Team Spagna, che rappresenteranno la struttura nei rispettivi campionati nazionali, contribuendo allo sviluppo di giovani piloti e alla promozione del marchio nei mercati strategici europei.

A testimonianza della volontà di investire sul lungo periodo, è già stato definito il primo contratto pilota della durata di quattro anni con rinnovo automatico, un segnale concreto della stabilità e della solidità del programma sportivo.

“Pileri Racing Bike nasce da una visione chiara – sottolinea il direttore generale Francesco Pileri – quella di creare in Italia una realtà capace di unire competenze industriali, innovazione tecnologica e attività sportiva ad alto livello. L’accordo con CfMoto rappresenta un passaggio fondamentale del nostro percorso di crescita. Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento nel motorsport europeo, offrendo ai giovani piloti opportunità concrete di formazione e carriera, sviluppando al tempo stesso una struttura produttiva competitiva e moderna”.

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