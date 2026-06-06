Bastia Umbra, 6 giugno 2026 -2L’Amministrazione comunale di Bastia Umbra accoglie con soddisfazione la comunicazione della Provincia di Perugia relativa al nuovo piano di utilizzo degli spazi scolastici per l’anno scolastico 2026-2027, che prevede l’assegnazione dell’edificio scolastico di via Giontella al Liceo “Sesto Properzio” di Assisi.

Si tratta di una scelta importante, che conferma ancora una volta il ruolo strategico di Bastia Umbra all’interno del sistema scolastico comprensoriale e la centralità della nostra città nell’offerta formativa dell’intera area. Bastia Umbra, per posizione, servizi, collegamenti e capacità organizzativa, si conferma un punto di riferimento naturale per studenti, famiglie e istituzioni scolastiche del territorio.

L’arrivo di circa 350 studentesse e studenti rappresenta un’opportunità significativa non solo per il mondo della scuola, ma per l’intera comunità cittadina, contribuendo a rafforzare la vitalità sociale, culturale ed economica della città, generando un ritorno positivo anche per le attività, i servizi e il tessuto urbano di Bastia Umbra.

Questa decisione è anche il risultato di un lavoro istituzionale fondato sulla collaborazione tra Provincia di Perugia, Comune di Bastia Umbra e istituzioni scolastiche coinvolte. Una collaborazione seria, concreta e rispettosa dei ruoli di ciascuno, che dimostra come, quando le istituzioni lavorano insieme, sia possibile individuare soluzioni utili per gli studenti, per le famiglie e per l’intero territorio.

L’Amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento al dirigente scolastico professor Carlo Menichini e a tutto il personale docente e ATA dell’Istituto “Marco Polo – Bonghi”, per la collaborazione istituzionale, costruttiva e cordiale sviluppata in questi anni negli spazi di via Giontella.

Allo stesso tempo, il Comune di Bastia Umbra rivolge il proprio benvenuto alla dirigente scolastica del Liceo “Sesto Properzio”, professoressa Francesca Alunni, alle studentesse, agli studenti, al personale docente e ATA dell’istituto, manifestando fin da subito piena disponibilità a collaborare per accompagnare nel migliore dei modi questo nuovo percorso. Bastia Umbra accoglie con favore l’arrivo del Liceo Properzio e si rende disponibile a collaborare con tutti gli enti coinvolti affinché gli studenti possano trovare sul nostro territorio un ambiente accogliente, sicuro, funzionale e adeguato alle esigenze della loro formazione.

La nostra Città dimostra ancora una volta di essere una città aperta, dinamica, capace di accogliere nuove funzioni e nuove energie. La scuola è uno dei luoghi fondamentali in cui si costruisce il futuro di una comunità, e per questo l’Amministrazione comunale considera questa presenza un valore aggiunto per tutta la città.

Il Comune conferma pertanto la propria piena disponibilità a collaborare con la Provincia di Perugia, con il Liceo “Sesto Properzio”, con l’Istituto “Marco Polo – Bonghi” e con tutti i soggetti interessati, per accompagnare questa fase di riorganizzazione con spirito costruttivo, senso istituzionale e attenzione concreta alle esigenze degli studenti, delle famiglie e della comunità scolastica.

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