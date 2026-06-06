Solo per pratiche ripetute e dati già disponibili

Perugia, 6 giugno 2026 – Dalle autocertificazioni ricorrenti emerge un costo medio di circa 115 euro l’anno per impresa: moltiplicato per le 90.231 aziende registrate in Umbria, il peso supera i 10 milioni annui, con 424mila pratiche e 52mila giornate-uomo.

Una riduzione degli oneri tra il 25% e il 35% libererebbe da 2,6 a oltre 3,6 milioni di euro l’anno; nel medio periodo, con la piena interoperabilità delle banche dati pubbliche, la quota legata alla richiesta ripetuta di informazioni già disponibili potrebbe essere portata fino all’azzeramento. La Camera di Commercio rilancia Registro Imprese, Cassetto digitale, SUAP, interoperabilità dei dati e Punto Impresa Digitale per trasformare semplificazione, transizione digitale e transizione ecologica in leve di competitività.

La dichiarazione: Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria

“Per un’impresa, il tempo perso a ripetere dati che la pubblica amministrazione possiede già non è un dettaglio: è competitività sottratta. Semplificare non significa abbassare i controlli, ma renderli più intelligenti, rapidi e sicuri. La Camera di Commercio dell’Umbria è impegnata sulle due grandi transizioni, digitale ed ecologica, perché sono leve decisive per rafforzare il sistema produttivo regionale. Registro Imprese, Cassetto digitale, SUAP, interoperabilità dei dati e Punto Impresa Digitale servono a liberare energie, ridurre costi inutili e aiutare le aziende a investire meglio tempo, tecnologie e risorse”.

La burocrazia non è soltanto una sequenza di moduli. È una tassa sul tempo. Chiede alle imprese di fermarsi, compilare, allegare, ripetere. E spesso di dichiarare ancora una volta ciò che la pubblica amministrazione potrebbe già verificare. Per un sistema produttivo come quello umbro, fatto soprattutto di micro, piccole e medie imprese, non è un fastidio marginale: è un costo che cade su titolari, collaboratori, addetti amministrativi e studi professionali.

Il punto va misurato con precisione. Secondo l’indagine di Unioncamere, InfoCamere e Fondazione Promo PA, le dieci autocertificazioni più diffuse generano in Italia 27,5 milioni di pratiche, 3,4 milioni di giornate-uomo e 673,9 milioni di euro di costo annuo. Dividendo questo onere per lo stock nazionale delle imprese registrate, emerge un carico medio di circa 115 euro l’anno per impresa, quasi 4,7 pratiche e poco più di mezza giornata lavorativa spesa in attività amministrative a basso valore aggiunto.

È da qui che nasce il conto umbro. Moltiplicando quel costo medio per le 90.231 imprese registrate in regione, il risultato è un onere di circa 10,4 milioni di euro l’anno per le autocertificazioni ricorrenti. In termini di tempo, significa oltre 424mila pratiche e 52mila giornate-uomo. Non è l’intero costo della burocrazia, che sarebbe molto più alto. È la parte più documentata e aggredibile: quella fatta di procedure ripetitive che digitalizzazione e scambio automatico dei dati possono ridurre.

La domanda decisiva è quanto di questo costo possa essere recuperato. I 10,4 milioni non spariscono da un giorno all’altro, ma una quota rilevante può essere compressa se le amministrazioni smettono di chiedere ciò che possono controllare direttamente. Una riduzione del 25% degli oneri su questo perimetro libererebbe per le imprese umbre circa 2,6 milioni di euro l’anno; un taglio del 35%, indicato per le piccole e medie imprese, porterebbe il beneficio potenziale oltre 3,6 milioni. In prospettiva, nel medio periodo l’intera cifra di 10,4 milioni di euro potrebbe essere azzerata.

In Umbria l’impatto è più pesante perché il tessuto produttivo resta diffuso e meno strutturato della media nazionale. La dimensione media delle imprese regionali è salita a 3,7 addetti per azienda, ma resta sotto il dato italiano, pari a 4,3, e sotto quello del Centro, pari a 4,5. Anche la forma giuridica conferma il quadro: le società di capitali sono il 24,9% delle imprese attive umbre, contro il 29,3% nazionale. In una media o grande azienda l’adempimento viene assorbito da uffici interni. In una microimpresa entra nella giornata del titolare, di un familiare, di pochi dipendenti o del consulente esterno. Non sottrae solo denaro: sottrae attenzione a clienti, ordini, produzione, investimenti.

La semplificazione, quindi, non è un capitolo tecnico. È politica economica. Un modulo online non basta se obbliga l’imprenditore a reinserire dati già presenti nel Registro Imprese, negli archivi fiscali, previdenziali o assicurativi. La vera svolta è il principio del dato una volta sola: informazioni certificate alla fonte, banche dati che dialogano, controlli automatici e procedure uniformi. La PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) nasce per questo, ma l’indagine nazionale segnala che solo il 17% delle imprese la conosce.

Qui il ruolo della Camera di Commercio dell’Umbria diventa centrale. La transizione digitale e quella ecologica sono al centro dell’azione camerale, come accompagnamento concreto. Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è il riferimento nei rapporti con le amministrazioni; il SSU (Sistema informatico degli Sportelli Unici) trasferisce dati tra SUAP ed enti terzi; il Cassetto digitale dell’imprenditore, attraverso impresa.italia.it, consente di consultare visure, bilanci, atti, fascicolo d’impresa e stato delle pratiche. Il PID (Punto Impresa Digitale) aggiunge assessment, formazione, check cyber, mentoring e voucher per trasformare il digitale in organizzazione e sicurezza.

Il nodo è proprio questo: semplificare significa anche aiutare le imprese a usare meglio la tecnologia. Nel 2025 in Umbria hanno investito nel digitale 52.577 imprese attive, pari al 67,6% del totale, contro il 71,8% italiano. Per allinearsi alla media nazionale servirebbero circa 3.500 imprese in più. E il ritardo diventa più netto quando si misura l’intensità degli investimenti, cioè la capacità di collegare tecnologie, processi interni, competenze, sostenibilità e mercato.

Il Registro Imprese, nato nel 1996, resta il perno di questa infrastruttura. Non è soltanto l’anagrafe ufficiale delle aziende italiane: è la base dati certificata su operatori, assetti, responsabilità e documenti. Per questo Unioncamere stima che, dal 1996 al 2025, il Registro abbia generato a livello nazionale un valore complessivo tra 34 e 41 miliardi di euro: benefici diretti per circa 10 miliardi, più esternalità positive tra 16 e 24 miliardi dalla riduzione dei costi di transazione. Circa 7 miliardi di euro sono, invece, gli investimenti sostenuti nello stesso periodo per costruire e far evolvere questa infrastruttura.

Per le aziende umbre, il conto annuo da oltre 10 milioni l’anno non è una cifra da esibire. È la misura di una battaglia concreta: meno duplicazioni, meno attese, meno carta travestita da digitale. Più dati condivisi, più accompagnamento, più tempo restituito all’economia reale. In una regione che deve rendere più solide le proprie imprese, ridurre la burocrazia ripetitiva non è un favore al sistema produttivo. È una delle condizioni per farlo competere.

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