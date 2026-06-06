La Lectio Magistralis in programma per lunedì 8 giugno verterà su “Il senso della vita nell’epoca dell’intelligenza artificiale”. Il teologo laico, saggista e filosofo, inaugurerà la serie di incontri culturali

Acquasparta, 6 giugno 2026 – Si terrà lunedì 8 giugno 2026, nel Cortile di Palazzo Cesi di Acquasparta (Tr), alle ore 21.30, l’attesa Lectio Magistralis di Vito Mancuso dal titolo “Il senso della vita nell’epoca dell’intelligenza artificiale”, appuntamento di stretta attualità, riguardante il rapporto tra uomo, scienza e nuove tecnologie, che inaugurerà la serie di incontri inseriti nel fitto programma culturale de “La Festa del Rinascimento” 2026 che, quest’anno, ha come tema portante “Mirabilia Mundi:Oltre l’occhio umano, il Rinascimento tra visibile e invisibile”.

Viviamo in un’era di trasformazione senza precedenti. L’avvento dell’Intelligenza Artificiale non sta semplicemente ridisegnando il nostro modo di lavorare o di comunicare, ma sta toccando le corde più profonde della nostra stessa identità. Quando le macchine diventano capaci di pensare, creare e, in una certa misura, decidere, che cosa resta dell’essere umano? Qual è il nostro valore specifico?

Il Prof. Vito Mancuso, teologo e saggista di fama internazionale, ci guiderà in una riflessione filosofica e spirituale urgente e necessaria. Lungi dal cedere a facili entusiasmi tecnologici o a catastrofismi sterili, l’incontro si propone di esplorare la vera frontiera del nostro tempo: la custodia dell’anima e della coscienza. Se l’algoritmo calcola, l’essere umano ha il compito di sentire, di cercare il bene e di dare un significato etico all’esistenza. Questa Lectio Magistralis è un invito a riscoprire il senso profondo della vita, ponendo l’umanesimo al centro della rivoluzione digitale per evitare che l’efficienza tecnologica anestetizzi la nostra capacità di amare e di soffrire.

L’ingresso alla Lectio Magistralis di Vito Mancuso sarà su prenotazione al link https://ticketitalia.com/vito-mancuso-cortile-di-palazzo-cesi-acquasparta-tr-8-giugno-2026

Per maggiori informazioni

Tel. 347 6503053

info@ilrinascimentoadacquasparta.it – www.ilrinascimentoadacquasparta.it

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