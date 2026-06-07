Si chiude un’edizione da record tra sport, fair play e aggregazione

FOLIGNO, 7 Giugno 2026 – – Si è conclusa con una finale spettacolare la quarta edizione del Torneo delle Aziende di Calcio a 5, manifestazione organizzata dal CSI Foligno in collaborazione con gli Impianti Sportivi Via Marconi, che per oltre un mese ha animato le serate sportive della città coinvolgendo dieci importanti realtà aziendali del territorio.

Dal 29 aprile ai primi giorni di giugno, il torneo ha rappresentato un appuntamento di grande partecipazione, capace di coniugare competizione, divertimento e spirito di squadra. In campo si sono sfidate Agrieuro, Arrows, BSP, Comear, Diva International, Farchioni, Mecom, Narcisi Auto, NCM e Umbragroup, protagoniste di una regular season intensa e combattuta fino all’ultima giornata.

Al termine del girone unico sono state Umbragroup, Comear, Agrieuro e Diva International a conquistare l’accesso alle semifinali. Fuori dai playoff, non senza rammarico, NCM e Farchioni, che hanno visto sfumare la qualificazione soltanto negli ultimi 50 minuti della regular season.

Le semifinali hanno confermato il grande equilibrio della competizione. Umbragroup ha superato Diva International per 4-2 al termine di una gara intensa e combattuta, conquistando il primo posto in finale. Nell’altra semifinale i campioni in carica della Comear hanno avuto la meglio su Agrieuro per 6-4 in una partita ricca di emozioni e spettacolo.

Per il secondo anno consecutivo la finale ha così messo di fronte Umbragroup e Comear, rinnovando una rivalità che ormai rappresenta una delle grandi classiche della manifestazione. Lo scorso anno era stata Comear a imporsi ai tempi supplementari con il punteggio di 7-4; questa volta, invece, è stata Umbragroup a prendersi la rivincita.

Nella giornata conclusiva Agrieuro ha conquistato il terzo posto superando Diva International nella finale di consolazione. Successivamente è andata in scena la finalissima, che ha regalato al pubblico presente uno spettacolo degno dell’intera manifestazione. Al termine di una partita intensa, emozionante e giocata ad altissimo livello, Umbragroup si è imposta per 5-3 su Comear, conquistando il titolo del 4° Torneo delle Aziende 2026.

La classifica finale ha visto quindi Umbragroup sul gradino più alto del podio, davanti a Comear e Agrieuro.

Nel corso delle premiazioni è stato assegnato anche il riconoscimento di miglior giocatore del torneo a Manuel Angelucci (Comear), protagonista di una stagione di altissimo livello e punto di riferimento della formazione campione uscente.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per il successo dell’iniziativa, che ha saputo coinvolgere aziende, atleti, dirigenti e tifosi in un clima di sportività e condivisione.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto a Mirko Cestellini degli Impianti Sportivi Via Marconi per il fondamentale supporto organizzativo, a Marco Lombardi, responsabile del settore calcio del CSI Foligno, e al consigliere CSI Avogadro Trabalza, per il costante sostegno alla manifestazione.

Un sentito grazie è andato inoltre a tutti gli arbitri che hanno diretto le gare nel corso del torneo con professionalità e disponibilità, contribuendo alla buona riuscita dell’evento.

Ma il ringraziamento più importante è stato rivolto alle dieci aziende partecipanti, autentiche protagoniste della manifestazione. Oltre ai risultati sportivi, ciò che ha caratterizzato questa edizione è stata la qualità dell’atmosfera vissuta dentro e fuori dal campo: rispetto reciproco, amicizia, partecipazione e sano agonismo hanno accompagnato ogni giornata del torneo.

Valori che rappresentano perfettamente lo spirito del CSI e che hanno reso il Torneo delle Aziende molto più di una semplice competizione sportiva.

Archiviata un’edizione da record, l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a crescere e regalare nuove emozioni a tutte le aziende del territorio.

(8)