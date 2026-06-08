Promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Sant’Eraclio. mercoledì 10 giugno verrà definito il nuovo organigramma del Sant’Eraclio calcio per il triennio 2026 – 2029

Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

FOLIGNO, 8 giugno 2026 – – E tempo di verdetti per l’edizione 2026 del Torneo dei rioni “Trofeo Dante Dominici” promosso dall’associazione sportiva dilettantistica “Sant’Eraclio. La popolosa frazione folignate ha reso omaggio al San Giovanni rione vincitore, illuminando di rosso il Castello dei Trinci, suo simbolo identitario per eccellenza.

Un plauso va in particolare a tutti i giovani atleti delle quattro squadre che hanno dato il massimo, con caparbietà e determinazione, dimostrando l’attaccamento ai colori sociali dei rispettivi rioni ( San Pietro-Bar Assuntina, Fontevecchia – Fuccelli Auto, San Giovanni – Settimi Costruzioni, Cassero – Finauri Foligno) in cui e suddiviso Sant’Eraclio, sapendo accettare cocenti sconfitte e esaltanti vittorie ma evidenziando soprattutto la capacita di sapersi rialzare e trovare lo slancio per raggiungere collegialmente l’obbiettivo prefissato, insomma il calcio come maestro di vita.

Al termine di appassionanti partite di calcio, nella classifica assoluta il rione San Giovanni (10 punti) ha primeggiato sul rione Cassero (8 punti), a seguire il rione San Pietro (8 punti) e il rione Fontevecchia (4 punti). Al rione San Giovanni è stato assegnato il trofeo “Vega Sistem”. Sabato 6 giugno si è svolto presso l’impianto sportivo “Adriano Paolini” di via Colle Scandolaro, il torneo “Vecchie Glorie” vinto per il terzo anno consecutivo dal rione San Giovanni.

Al secondo posto si è classificato il rione Cassero, al terzo San Pietro e al quarto il Fontevecchia. Per la categoria “Vecchie Glorie” il premio “Ortenzio Dominici” è andato al migliore marcatore Andrea Marianucci del rione Fontevecchia. Il premio “Angelo Bocci” per il miglior portiere è stato conferito a Marco Donati del rione San Giovanni mentre il premio “Gianluca Onori” per il miglior giocatore è stato assegnato a Riccardo Rosi del rione San Giovanni.

Alla cerimonia delle premiazioni è intervenuto l’assessore comunale allo sport e all’impiantistica sportiva Marco Cesaro. Sabato 23 e domenica 24 maggio sempre nell’impianto sportivo “Paolini” sono state protagonisti sia le ragazze per il torneo femminile che i fanciulli per il torneo riservato alla “Scuola calcio”. Se il rione San Pietro si è aggiudicato il torneo femminile, i rioni Cassero e San Giovanni hanno vinto nelle rispettive categorie della “Scuola calcio”.

Nel torneo femminile è risultata miglior portiere Nicoletta Becca del rione Fontevecchia, la miglior giocatrice è stata Virginia Bordoni e il miglior marcatore Lucia Costarelli entrambi del rione San Pietro. Per il torneo “Scuola Calcio” il miglior portiere è stato Gioele Cimarelli del rione San Giovanni, il miglior giocatore Elezi Almir del rione Cassero e il miglior marcatore Edoardo Tardioli del rione San Pietro.

Il “Torneo dei rioni – Trofeo Dante Dominici” anche quest’anno è stata una manifestazione dove sono emersi i valori dell’amicizia, dell’inclusione e della socializzazione in cui l’unione, l’allegria e il divertimento l’hanno fatta da padrone, una sfida altamente educativa nei confronti delle nuove generazioni ma anche per i volontari dell’Associazione sportiva dilettantistica Sant’Eraclio capitanati dal presidente Claudio Pugnali, che si sono sentiti appagati per aver contribuito, con il proprio apporto, alla crescita morale, sociale della collettività di Sant’Eraclio.

Sabato 6 giugno i soci dell’Asd Sant’Eraclio hanno eletto il Consiglio direttivo del sodalizio sportivo. Sono quindici i membri che hanno riscosso la fiducia degli iscritti e che si sono assunti la responsabilità di gestire nei prossimi tre anni una società sportiva dal glorioso passato, con un presente ricco di lusinghieri risultati calcistici, proiettata nel futuro, che ha soprattutto nel suo Dna, la missione di educare le nuove generazioni del paese in stretta sintonia con le famiglie, l’Istituto statale comprensivo statale Foligno 3 “Galileo Galilei” e l’ Oratorio “don Mariano” dell’Unità pastorale “Sant’Eraclio – Cancellara”.

Ecco i nominativi: Claudio Pugnali, Marco Dominici, Mauro Ferri, Vincenzo Fantilli, Manuel Bosi, Carlo Caprai, Alejandra Rodriguez, Massimiliano Tonnetti, Roberto Brunelli, Alfonso Reale, Filippo Bizzarri, Cristian Bosi, Nazzareno Cristofani, Nicola Angelini, Cristiano Costantini. Prossimo impegno è previsto per mercoledì 10 giugno 2026 quando il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per il prossimo triennio 2026 – 2029 si riunirà e in quella occasione verrà definito l’organigramma del Sant’Eraclio calcio.

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