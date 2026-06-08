Gambiano 29enne denunciato dalla Polizia di Stato

Perugia, 8 giugno 2026 _ Il personale della Polizia di Stato di Perugia, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio nel centro del Capoluogo, ha denunciato un uomo – cittadino gambiano, classe 1997 – per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Durante il pattugliamento in piazza IV Novembre, i poliziotti hanno notato il 29enne mentre era intento a brandire una canna di bambù lunga 120 cm., utilizzata poi per colpire la porta del Duomo di San Lorenzo e intimidire alcune persone sedute lungo la scalinata.

Raggiunto dagli operatori, l’uomo – in evidente stato di ebbrezza – è stato bloccato e accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il 29enne, inoltre, è stato sanzionato per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

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