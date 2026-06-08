Terni, 8 giugno 2026 – Siamo a Giugno la stagione agonistica Sportiva del calcio in miniatura targata Fisct sta per concludersi . Il prossimo weekend del 13 e del 14 Giugno 2026 il giocatore Ternano Marco Perotti sarà impegnato in due tornei nella Capitale .

Si parte con sabato 13 Giugno dove il giocatore Ternano sarà impegnato alle selezioni regionali Lazio Umbria per il campionato nazionale Lnd Figc Fisct di subbuteo tradizionale .

La fase finale nazionale si terrà il 5 Luglio 2026 a Reggio Emilia presso la location di Subbuteoland . Qui Perotti rappresenterà la squadra della Polisportiva Ternana, la selezione regionale si giocherà a Roma in zona Balduina presso la location del Centro Sportivo in Miniatura.

Mentre Domenica 14 Giugno 2026 si disputerà il primo campionato italiano di subbuteo tradizionale sul panno di cotone originale anni 70.

Si giocherà a Roma presso la location di Cinecittàword , sono previsti 48 giocatori da varie zone d’ Italia con calcio d’ inizio alle ore 9,30, livello tecnico tattico di alto livello.

L’ evento agonistico sportivo e’ organizzato dal Settore nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e dalla Federazione Italiana Sportiva calcio tavolo e dalla lega nazionale subbuteo in collaborazione con Roma Sport experience.

Da Terni sarà Presente Marco Perotti ,per il giocatore Ternano sarà l’ ultima partita in maglia rossoblù del Taranto in Fisct , la prossima stagione dovrebbe tesserarsi con un club Toscano , i primi di luglio sapremo di quale club si tratterà.

Si sta concludendo una stagione agonistica Sportiva abbastanza positiva per l ‘ atleta Ternano . Ha raggiunto un primo posto nel ranking Fisct Lazio di Subbuteo tradizionale dei fuori regione .

Poi ricordiamo la vittoria della Coppa Italia individuale Fisct categoria cadetti vinta lo scorso 9 Maggio in Toscana a Castiglione della Pescaia Grosseto di subbuteo tradizionale .

Un ringraziamento va all’ amico romano Giuseppe Cascioli con cui Marco si e’ allenato a Roma nel quartiere Tufello migliorando soprattutto la tattica e la tecnica sul panno verde per poter raggiungere risultati sportivi importanti.

Un ringraziamento speciale va anche al club del Taranto , club che ha sempre creduto in lui , come un buon giocatore di calcio in miniatura .

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