Terni, 8 giugno 2026 . Nelle scorse settimane e fino al ponte del 2 giugno, il Comando Provinciale Carabinieri di Terni ha predisposto mirati servizi volti a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti in varie zone del capoluogo, sia centrali che periferiche.

I servizi coordinati, svolti con cadenza pressoché quotidiana, hanno visto il dispiegamento di militari in borghese del Nucleo Investigativo e della Sezione Operativa ed in uniforme della Compagnia e del Gruppo Carabinieri Forestale di Terni. La citata attività ha portato, complessivamente, all’arresto di tre persone, al deferimento di altre due ed al sequestro di 59 grammi di cocaina e 276 grammi di hashish. In particolare sono stati tratti in arresto in flagranza un:

20enne albanese che, a seguito delle segnalazioni di alcuni esercenti, nel corso di un servizio di osservazione in via dell’Argine, è stato notato, da personale della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia e del Nucleo Forestale di Terni, addentrarsi nella fitta boscaglia lungo l’argine del Nera, venendo poi sorpreso nell’atto di occultare un contenitore di latta, all’interno del quale sono state rinvenute n. 26 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 24 grammi. La successiva perquisizione estesa alla camera di albergo nel centro cittadino in uso al fermato ha poi consentito il rinvenimento di un’ulteriore dose di hashish;

31enne marocchino, irregolare sul T.N., sottoposto a controllo da militari della Sezione Radiomobile, lunedì scorso, mentre transitava a piedi in via Rosselli, dopo che aveva cercato di nascondersi alla vista della pattuglia: sottoposto a perquisizione egli è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina del peso complessivo di poco più di 17 grammi e di 3 grammi di hashish, il tutto nascosto nelle mutande e posto in sequestro;

24enne di origini albanesi, residente nelle Marche e gravato da precedenti specifici, che, nel pomeriggio del 2 giugno, era alla guida di un’auto ferma in una strada vicinale in zona Cesi, Loc. San Biagio: sottoposto a perquisizione da personale della Sezione Radiomobile, il giovane è stato trovato in possesso di 28 dosi di cocaina per un peso totale di oltre 17 grammi, occultate nella biancheria intima.

Tutti gli arrestati in flagranza, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, sono stati trattenuti, i primi due ai domiciliari ed il terzo in camera di sicurezza in attesa della loro successiva presentazione alle udienze di convalida per direttissima, fissate di volta in volta dalla competente A.G., all’esito delle quali il Giudice, nel convalidare tutti gli arresti, ha disposto nei confronti dei tre la misura del divieto di dimora nella Provincia di Terni. Inoltre per loro è stata avanzata la proposta di emissione della misura di prevenzione del foglio di via del Questore.

Infine, lo scorso 25 maggio, militari del Nucleo Investigativo, in collaborazione con personale della Stazione di Arrone, hanno deferito in s.l. per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 28enne ed un 24enne, entrambi ternani: nel primo pomeriggio un equipaggio della citata Stazione ha controllato in via degli Oleandri il 28enne che, alla vista della pattuglia, ha tentato invano di disfarsi di un involucro, immediatamente recuperato e risultato contenere n. 2 panetti di hashish del peso di 207 grammi circa; l’attività è stata poi estesa al suo domicilio, ove sono stati rinvenuti ulteriori 13 grammi circa della stessa sostanza.

Dai primi riscontri è emerso che il 27enne era in contatto con il 24enne, nei confronti del quale è stata eseguita un’ulteriore perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire oltre 53 grammi della stessa sostanza ed un bilancino.

I procedimenti penali sono nella fase del giudizio di primo grado e gli imputati non possono essere considerati colpevoli prima della condanna definitiva.

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