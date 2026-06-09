Domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 16,30 confronto alla Sala Falcone e Borsellino con Chiavazzo, Seri, Scarpellini, Castellini e le conclusioni di Giorgio Benvenuto

Perugia, 9 giugno 2026 – Sarà un confronto sul peso dei corpi intermedi, ma anche un viaggio dentro la storia politica e sociale italiana. Mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 16.30, la Sala Falcone e Borsellino della Provincia di Perugia, in Piazza Italia 11, ospiterà la conferenza-dibattito “Il ruolo dei corpi intermedi dello Stato: Comuni, Regioni e Sindacati nell’attuale contesto politico”.

L’incontro prende le mosse dal libro di Bruno Chiavazzo “Giorgio Benvenuto. Il sindacalista e la storia”, dialogo con uno dei protagonisti del riformismo sindacale italiano, capace di attraversare l’autunno caldo, gli anni di piombo, il caso Moro, le trasformazioni del lavoro, Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica. Non una semplice memoria, ma una lente per leggere il presente: che cosa resta oggi della rappresentanza? Quale spazio hanno Comuni, Regioni e sindacati in una democrazia schiacciata tra leaderismo, disintermediazione e fragilità sociale?

A discuterne saranno Bruno Chiavazzo, giornalista e autore del volume; Massimo Seri, già sindaco di Fano e consigliere della Regione Marche, autore di “Occhi al cielo e piedi nel fango. 10 anni da Sindaco”; Mauro Scarpellini, della Direzione nazionale di Socialismo XXI; e Giuseppe Castellini, giornalista e direttore editoriale di Italia Informa. Le conclusioni saranno affidate a Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi, la cui esperienza sindacale e politica restituisce al tema dell’incontro una forza non solo storica, ma attuale.

Il dibattito riporta al centro una domanda decisiva: senza corpi intermedi forti chi ascolta davvero territori, lavoro, comunità locali? In una stagione dominata dalla velocità delle decisioni e dalla semplificazione del confronto pubblico, Perugia diventa il luogo di una riflessione concreta sulla qualità della democrazia, sul ruolo delle istituzioni di prossimità e sulla necessità di ricostruire canali solidi tra cittadini, amministrazioni e rappresentanza sociale.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Provincia di Perugia e di Italia Informa, giornale economico finanziario quotidiano on line e rivista bimestrale di cui è direttore editoriale Giuseppe Castellini.

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