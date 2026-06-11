Foligno, 11 giugno 2026 – Le prime ruspe per i lavori sullo svincolo di Scopoli entreranno in azione nel 2027, dopo la gara d’appalto che si concluderà entro il 2026. Soddisfazione del sindaco Stefano Zuccarini, della sua Giunta e dell’avvocato Alessio Fiacco, punto di riferimento del ‘Comitato della Valle del Menotre, dopo l’approvazione del progetto da 34 milioni da parte del Cipess.

“L’intervento – come ha spiegato il primo cittadino – prevede la realizzazione di due rami di svincolo da e per Foligno e una nuova rotatoria di innesto sulla viabilità storica”. Da Foligno si potrà raggiungere Scopoli e da Scopoli si potrà raggiungere Foligno. Per chi, invece, proviene dalle Marche non potrà raggiungere Scopoli se non dopo aver raggiunto Foligno e ritornare verso Colfiorito. L’impalcato originale non ha lo spazio fisico per realizzare un quadrifoglio.

L’opera, che sembrava sette anni fa destinata a naufragare dopo il veto dell’allora Ministro Franceschini per la tutela dell’ambiente e il transito dei caprioli in quel tratto attraversano, ha visto dal 2013 la continua battaglia dei cittadini che a gran voce “volevano e pretendevano – ha sottolineato Fiacco – un’opera volta sì alla sicurezza del nuovo tratto di strada ma soprattutto che andasse a far sì che anche gli abitanti della Val Menotre e non solo potessero utilizzare un’opera così importante e strategica per la montagna.”

Fiacco, dopo aver ringraziato tutta l’amministrazione comunale per il sostegno dato alla battaglia, ha sottolineato con orgoglio che lo svincolo di Scopoli rappresenta l’unico svincolo della nuova 77 sul territorio umbro, perché quello di Colfiorito è nel territorio marchigiano.

In video conferenza stampa anche il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e l’on. Virginio Caparvi.

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