di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 14 giugno 2026 – C’è stato un momento, sabato sera, in cui il rombo degli applausi ha quasi coperto il suono degli zoccoli. Un momento in cui il Campo de li Giochi ha smesso per qualche istante di pensare alla sfida tra i cavalieri della Quintana per lasciarsi trasportare dalla bellezza di uno spettacolo capace di unire tradizione, disciplina e fascino. Protagonisti assoluti i Lancieri di Montebello, lo storico reparto a cavallo dell’Esercito Italiano, che ha regalato al pubblico folignate un’esibizione destinata a restare nella memoria.

Tra la prima e la seconda tornata della Giostra della Sfida, migliaia di spettatori hanno assistito a una dimostrazione di altissimo livello tecnico e spettacolare. Cavalieri e amazzoni hanno dato vita a una serie di esercizi eseguiti con eleganza, precisione e perfetta sintonia, trasformando il Campo de li Giochi in un palcoscenico dove il cavallo è tornato protagonista assoluto.

A conquistare il pubblico sono state soprattutto le straordinarie evoluzioni del tradizionale Carosello di Lance. Geometrie impeccabili, intrecci alle diverse andature, movimenti sincronizzati e lance che disegnavano figure nell’aria hanno offerto un colpo d’occhio suggestivo, amplificato dalle note della Fanfara. Un’esibizione che ha evocato il fascino delle antiche tradizioni della cavalleria, fondendo storia e spettacolo in un racconto emozionante e coinvolgente.

Non meno spettacolare il salto di potenza sugli ostacoli infuocati, uno dei momenti più adrenalinici della serata. Un esercizio che ha acceso ulteriormente l’entusiasmo degli spettatori, già conquistati dalla qualità della performance. Applausi continui e partecipazione calorosa hanno accompagnato ogni fase dell’esibizione, confermando il forte legame che unisce Foligno al mondo del cavallo.

Non è un caso che la presenza dei Lancieri abbia assunto un significato particolare proprio nel contesto della Quintana. In una manifestazione che trova nel cavallo uno dei suoi simboli più autentici, l’arrivo di un reparto così prestigioso ha rappresentato un valore aggiunto capace di arricchire ulteriormente il programma e di esaltare il prestigio della rievocazione folignate.

Il rapporto tra i Lancieri di Montebello e la città era iniziato già venerdì sera, quando il reparto aveva chiuso con eleganza il grande corteo storico degli oltre 750 figuranti in abiti barocchi che hanno attraversato il centro cittadino. Un primo assaggio di quello che sarebbe poi diventato il vero trionfo del sabato sera davanti al pubblico del Campo de li Giochi.

Foligno, al termine della serata, ha espresso il proprio giudizio nel modo più semplice e sincero: con una lunga ovazione. Un applauso che è diventato anche un invito. Quello a tornare nella città della Quintana, dove la passione per il cavallo non è soltanto spettacolo, ma cultura, identità e sentimento popolare. Perché esibizioni come quella dei Lancieri di Montebello non rappresentano soltanto un momento di intrattenimento di altissimo livello: diventano parte integrante della magia che, anno dopo anno, rende unica la Quintana di Foligno.

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