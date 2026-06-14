Bruxelles, 14 giugno 2026 Anche il Network Giovani Umbria del Movimento 5 Stelle ha preso parte alla seconda edizione di “Parlami d’Europa”, l’iniziativa promossa dalla delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo che ha portato a Bruxelles cento ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia per confrontarsi sui grandi temi che segneranno il futuro dell’Unione Europea.

L’evento, che ha visto la partecipazione del Presidente Giuseppe Conte e degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di formazione e partecipazione sviluppato nei mesi precedenti. I giovani partecipanti hanno lavorato alla costruzione di proposte concrete, confrontandosi con europarlamentari, esperti e rappresentanti delle istituzioni europee, successivamente discusse e presentate all’interno del Parlamento Europeo.

La delegazione umbra era rappresentata da Daniel Foglietta, che ha preso parte ai lavori contribuendo al confronto sui temi dell’innovazione, delle imprese e dello sviluppo sostenibile. Complessivamente sono stati otto i tavoli tematici attivati. Nel corso delle tre giornate i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare l’Emiciclo e il Parlamentarium, confrontandosi direttamente con gli eurodeputati e approfondendo il funzionamento delle istituzioni europee.

«È stata un’esperienza estremamente significativa partecipare alla visita al Parlamento Europeo di Bruxelles con il Network Giovani M5S e il gruppo del Movimento 5 Stelle Europa. Questo appuntamento è stato il punto di arrivo di un percorso formativo iniziato nei mesi precedenti, durante il quale noi giovani partecipanti abbiamo elaborato proposte concrete confrontandoci con europarlamentari, esperti e rappresentanti delle istituzioni europee. Un confronto reale, costruttivo e stimolante, che dimostra quanto sia importante creare spazi di partecipazione attiva per i giovani. Torno da Bruxelles con una convinzione ancora più forte: il futuro dell’Europa non si osserva da lontano, si costruisce con la partecipazione, l’impegno e le idee. E noi giovani dobbiamo esserne protagonisti», dichiara Daniel Foglietta.

La partecipazione del Network Giovani Umbria conferma l’impegno delle nuove generazioni del Movimento 5 Stelle nel promuovere occasioni di confronto, formazione e proposta politica, affinché i giovani possano contribuire in modo concreto alla costruzione delle scelte che riguardano il futuro dell’Europa.

(2)