Paesaggi mozzafiato e il concerto in quota. L’appuntamento è per il 20 e 21 giugno con una due giorni per vivere il territorio

Sant’Anatolia di Narco (Pg), 15 giugno 2026 – Sport, natura, cultura e valorizzazione del patrimonio locale si incontrano a Sant’Anatolia di Narco con Go Outdoors – Festival degli Sport Outdoor, in programma il 20 e 21 giugno nell’area dell’abbazia dei Santi Felice e Mauro. Un fine settimana che punta a trasformare il borgo della Valnerina in una vetrina delle sue eccellenze paesaggistiche, storiche e ambientali, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di vivere il territorio attraverso esperienze all’aria aperta, attività sportive e momenti di scoperta.

Per il consigliere comunale, con delega al turismo, di Sant’Anatolia di Narco, Giorgio Santi, la manifestazione rappresenta molto più di un semplice evento sportivo. “Go Outdoors è un’importante occasione – spiega Santi – per far conoscere il nostro territorio e le sue straordinarie bellezze. Penso all’abbazia dei Santi Felice e Mauro, che ospita la manifestazione, ma anche alla Spoleto-Norcia e a tutti quei luoghi che rappresentano un patrimonio unico della Valnerina. Sono ricchezze che appartengono a tutto il territorio e che meritano di essere promosse e valorizzate con sempre maggiore forza”.

Secondo Santi, la crescita dell’attrattività turistica dell’area passa necessariamente attraverso una visione condivisa. “Per ottenere risultati importanti – continua Santi – serve un lavoro di squadra e una sinergia fra tutti i territori della Valnerina e delle aree limitrofe. Dobbiamo fare rete, mettere in connessione le nostre eccellenze e costruire una promozione comune che sappia raccontare al meglio le potenzialità di questa parte dell’Umbria. Eventi come Go Outdoors vanno proprio in questa direzione: permettono di scoprire il territorio attraverso esperienze dirette e contribuiscono a creare una maggiore consapevolezza del valore dei nostri luoghi”.

Il programma del festival propone due giornate, dalla mattina alla sera, dedicate agli sport outdoor e alla scoperta della Valnerina, con rafting, canyoning, trekking, escursioni in e-bike lungo la Spoleto-Norcia e la Greenway della Valnerina, laboratori naturalistici e attività per famiglie.

Tra gli appuntamenti più suggestivi spicca il concerto in quota al Rifugio Casale del Piano, in programma al tramonto del 20 giugno, quando le atmosfere della bossa nova e del jazz accompagneranno il pubblico in un’esperienza immersa nella natura e nel paesaggio della montagna.

Completano il calendario i momenti dedicati all’enogastronomia locale, l’inaugurazione del nuovo centro di attrazione turistica (Cat) di Sant’Anatolia di Narco e lo spettacolo immersivo “Weather”, che chiuderà la manifestazione trasformando l’abbazia dei Santi Felice e Mauro in uno spazio di musica, luci e performance.

(3)