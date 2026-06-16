Firmato un Protocollo d’intesa che attiva percorsi congiunti di studio, formazione e supporto tecnico agli enti del territorio

Perugia, 16 giugno 2026 – Un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato alla promozione di attività di studio, confronto, formazione e supporto operativo in favore degli enti locali del territorio umbro. Con questo obiettivo Anci Umbria, Odcec (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) della Provincia di Perugia e Ancrel (Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali) – sezione Umbria hanno siglato, martedì 16 giugno presso la sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia, un Protocollo d’intesa della durata triennale e rinnovabile. Erano presenti alla firma Federico Gori, presidente di Anci Umbria; Enrico Guarducci, presidente dell’Odcec della Provincia di Perugia; Andrea Nataletti, vice presidente Ancrel Umbria, accompagnato da Antonella Pulci, presidente Ancrel Umbria e presidente commissione degli enti locali dell’Ordine dei commercialisti.

“Questo Protocollo – ha dichiarato Federico Gori, presidente di Anci Umbria – rappresenta un passo importante per rafforzare il supporto tecnico e operativo ai Comuni, in un momento in cui la complessità amministrativa richiede competenze sempre più specialistiche e strumenti condivisi. La collaborazione con Odcec Perugia e Ancrel Umbria ci permette di mettere a sistema professionalità qualificate e di offrire agli enti locali un sostegno concreto, continuativo e orientato all’innovazione”.

Sulla stessa linea Enrico Guarducci, presidente dell’Odcec della Provincia di Perugia, che ha sottolineato: “Il nostro ordine mette a disposizione competenze tecniche e professionali maturate sul campo, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della qualità amministrativa degli enti locali. Questo Protocollo ci consente di lavorare in modo strutturato e sinergico, offrendo strumenti operativi e percorsi formativi che rispondono alle esigenze reali dei territori”.

A evidenziare il valore del lavoro congiunto anche Andrea Nataletti, vice presidente Ancrel Umbria: “Il ruolo dei revisori degli enti locali è sempre più centrale nei processi di controllo, programmazione e valutazione. Attraverso questa collaborazione potremo fornire un supporto qualificato e coordinato, contribuendo a rafforzare la solidità dei processi amministrativi e a promuovere una cultura della buona gestione”.

Il documento si articola in 10 articoli e definisce diversi ambiti di collaborazione: dall’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali ai processi di evoluzione della contabilità economico‑patrimoniale e del sistema Accrual; dal ruolo, funzioni e strumenti operativi dell’organo di revisione economico‑finanziaria alla gestione delle entrate locali, misure di compliance e strumenti di definizione agevolata; dalla co‑programmazione e co‑progettazione con gli Enti del Terzo Settore alle iniziative informative e di orientamento rivolte agli enti locali e, ove opportuno, alla cittadinanza.

Per il perseguimento delle finalità del Protocollo, le parti potranno promuovere e realizzare congiuntamente incontri istituzionali, tavoli tecnici, percorsi formativi, seminari, convegni, attività di studio, nonché la predisposizione e diffusione di materiali operativi, schemi e documenti di approfondimento.

Nello specifico, Anci Umbria si impegna a favorire il raccordo con i Comuni associati, rappresentarne i principali fabbisogni operativi e formativi e concorrere alla programmazione delle attività condivise. Odcec Perugia metterà a disposizione le proprie competenze professionali, collaborando alla progettazione e realizzazione delle iniziative e predisponendo, ove necessario, contributi tecnici e materiali di approfondimento. Ancrel, infine, svolgerà – in coordinamento con Odcec Perugia – un ruolo di supporto alle parti nelle attività di rispettiva competenza.

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