L’evento giunto alla sua decima edizione si terrà sabato 20 e domenica 21 giugno. Oggi la presentazione della manifestazione

Perugia, 17 giugno ‘26 – La Pro Loco di Tuoro sul Trasimeno, in collaborazione con il Comune e varie associazioni e gruppi di rievocazione storica, promuove la manifestazione “Tuoro 217 a.C.”, dedicata alla celebre battaglia del Trasimeno, uno degli scontri più strategici e iconici della Seconda Guerra Punica. Due giornate di rievocazioni, accampamenti, spettacoli, musica e cultura antica trasformeranno il Campo del Sole, il museo a cielo aperto di Punta Navaccia, in un grande teatro di narrazione storica.

Il programma prevede iniziative per tutte le età e per ogni interesse: dagli appassionati di storia alle famiglie, dai turisti curiosi agli esperti di archeologia.

“Siamo lieti di ospitare a Tuoro sul Trasimeno un evento così straordinario che ci permette di rivivere un momento epico della nostra storia. La rievocazione della battaglia del 217 a.C. rappresenta un’occasione unica per coinvolgere cittadini e visitatori, promuovendo cultura, turismo e il senso di identità del nostro territorio. Invito tutti a partecipare a questo fine settimana di emozioni, scoperta e condivisione. Il nostro evento è diventato per il Ministero della Cultura una rievocazione storica ufficialmente riconosciuta dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”. Questo è quanto ha dichiarato l’assessore al turismo e sport di Tuoro Matteo Baldeschi intervenendo oggi in conferenza stampa a Perugia.

L’apertura quotidiana è prevista alle ore 14,30 di sabato e domenica, con un allestimento di accampamenti storici fedeli alla vita militare e quotidiana del III secolo a.C., curati da qualificati gruppi di rievocazione provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno immergersi in aree didattiche aperte, per scoprire le tecniche di combattimento, le armature, gli usi e costumi dell’epoca.

A partire dalle 17,30, spettacoli di combattimenti simulati, dimostrazioni di gladiatoria e azioni sceniche ricostruiranno i momenti più intensi della battaglia tra le legioni romane del Console Caio Flaminio e le truppe cartaginesi di Annibale Barca. Nelle giornate si alterneranno musica, arti e artigianato storico, momenti di approfondimento culturale e degustazioni di sapori antichi, fino al suggestivo concerto musicale di domenica alle 19,30.

Per tutta la durata dell’evento, sarà possibile visitare il vicino Museo di Annibale situato nel centro della cittadina in piazza del Rondò. Il Museo sarà aperto al pubblico anche durante le giornate della manifestazione, per approfondire le dinamiche della famosa imboscata del 217 a.C. e comprendere meglio le strategie militari e gli aspetti storici dell’epoca.

Una grande partecipazione di rievocatori provenienti da varie regioni italiane arricchirà l’evento: oltre alla locale Legio I Taurus, saranno presenti la Legio Tertia Consularis dalla Liguria, i Nertobacos di Bologna e le ballerine Ninfee Nereidi da Roma, insieme ad altri gruppi di rievocazione.

“È un onore per la Pro Loco di Tuoro realizzare ‘Tuoro 217 a.C.’, un evento che celebra le nostre radici storiche e culturali. La passione e l’impegno di tutti i gruppi di rievocazione e degli organizzatori rendono possibile un’immersione autentica nel passato, offrendo un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini. L’evento, si svolge nel rispetto delle tradizioni e della didattica storica più accurata. Un grande ringraziamento a tutti i volontari, per la disponibilità e dedizione. Tengo a ricordare che la manifestazione, nata come evoluzione dello storico palio rionale del Tiro della Biga, è stata inserita nei progetti nazionali che promuovono il patrimonio culturale immateriale e il turismo storico-archeologico. Ci aspettiamo numerosi visitatori, per vivere insieme questa incredibile avventura storica.” Ha detto Andrea Millotti, Presidente della Pro Loco di Tuoro.

Per maggiori dettagli si può contattare la Pro Loco di Tuoro sul Trasimeno: www.livingtuoro.it oppure i seguenti numeri telefonici: 075825220 – 3387061086

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