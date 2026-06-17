Le modifiche alla viabilità

Foligno, 17 giug. 2026 – Saranno quasi mille i podisti (ad oggi 920) che si cimenteranno venerdì 19 giugno nella ‘Strafoligno’, una competizione podistica che si svolge di notte ed è caratterizzata da un percorso completamente illuminato che attraversa le strade della città. La gara ha un tracciato di 10 km (3 giri da 3,3 km l’uno) omologato FIDAL. Un percorso che si snoda ad anello intorno e dentro il centro storico di Foligno.

Partenza dal Parco dei Canapè, a seguire via Madonna delle Grazie, via Ciri, via Bolletta, via Garibaldi, via Umberto I, via Oberdan, via Chiavellati, per concludere nuovamente al Parco dei Canapè. Il ritrovo è alle 19.

Giorgio Fusaro, presidente della Atletic Winner, che organizza la manifestazione, ha espresso “grande soddisfazione per l’elevato numero di partecipanti, molti dei quali giovani, parecchi provenienti anche da Marche e Toscana. Fabio Pantalla, presidente regionale Fidal, ha messo in luce il fatto che è aumentato il numero degli iscritti del 20 per cento rispetto al 2025 e i podisti, under 35 sono aumentati del 40 per cento rispetto al 2025. Aumento del 15 per cento anche delle donne iscritte. Tra gli uomini si segnalano le presenze di Daniele Meucci e di alcuni atleti kenioti. Fra le donne ci sarà Sara Mestola. Lorenzo Speranzini di Atletica Winner ha ricordato che l’orario di partenza è alle 20,30 per donne e uomini con personali sopra i 40 minuti e alle 21.45 per uomini (sono circa 200) con tempi sotto i 40 minuti.

Informazioni e iscrizioni entro il 18 giugno, ore 12. Non è possibile iscriversi il giorno della gara): https://www.icron.it/newgo/#/evento/20264876

L’assessore allo sport, Marco Cesaro, ha detto che la “Strafoligno è la gara notturna tra le più partecipate in Italia, se non la prima. E’ motivo di grande soddisfazione questa presenza crescente con una grande partecipazione di giovani. Come amministrazione comunale abbiamo investito molto nelle strutture sportive e nella promozione delle varie varie discipline”.

* In occasione della ‘Strafoligno’ di venerdì 19 giugno sono adottati provvedimenti relativi alla viabilità.

Istituito il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie e orari: Via Passeggiata dei Canapè, via Madonna delle Grazie, via Ciri, via Umberto I (tratto di via Piermarini e via Oberdan) dalle 16 alle 24;

Via Bolletta e via Oberdan (tratto da via Umberto I a Corso Cavour), via Chiavellati, dalle 17 alle 24;

Via Umberto I (tratto da via Garibaldi a via Piermarini) e via Garibaldi, dalle 18 alle 24.

Istituito il divieto di transito, tranne residenti e autorizzati all’interno del centro storico, dalle 20 alle 24 nei seguenti incroci:

incrocio via Madonna delle Grazie – via Santa Maria Infraportas;

incrocio Piazzale Firenze-Ponte della Liberazione;

incrocio via XX settembre-via Ciri;

incrocio via Gentile da Foligno-via IV novembre;

Incrocio via Bolletta-via Garibaldi;

incrocio via Umberto I-via Oberdan

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