E’ stata donata all’Unistrapg

Perugia, 17 giugno 2026 – Il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Valerio De Cesaris, ha ricevuto questa mattina l’artista Isabelle Salari, che ha donato all’Ateneo una propria opera dedicata a Palazzo Gallenga, sede storica dell’Ateneo.

L’opera propone una rilettura contemporanea dell’edificio attraverso una stratificazione di linguaggi visivi. L’immagine della facciata emerge da colature, segni gestuali e inserti materici dorati che ne trasformano la percezione, sospendendola tra memoria e astrazione. Il dialogo tra il rigore architettonico del palazzo e l’energia delle tracce pittoriche restituisce una visione in cui storia, identità e contemporaneità convivono in equilibrio.

Nel ringraziare l’artista per il gesto, il rettore, prof. Valerio De Cesaris ha sottolineato come l’opera riesca a interpretare con originalità il significato simbolico di Palazzo Gallenga, «luogo di incontro tra culture, lingue e persone provenienti da tutto il mondo». De Cesaris ha evidenziato come la presenza dell’oro richiami il valore dell’istituzione e della sua missione internazionale, mentre i segni e le tracce pittoriche restituiscono una lettura contemporanea di un edificio che rappresenta non solo un patrimonio storico della città di Perugia, ma anche uno spazio vivo di dialogo, conoscenza e scambio culturale.

La donazione si inserisce nel percorso di collaborazione avviato con l’artista, che nei mesi scorsi ha esposto presso la Sala Goldoni dell’Ateneo la mostra La forma della rinascita. Tra luce, materia e trasformazione.

Per Isabelle Salari, l’opera nasce da un rapporto profondo con l’Università per Stranieri di Perugia e da una memoria familiare che affonda le radici negli anni Sessanta, quando il padre frequentò l’Ateneo. L’artista ha spiegato di aver voluto rappresentare Palazzo Gallenga non soltanto come architettura, ma come luogo di memoria, formazione e incontro, traducendo sulla tela emozioni e ricordi personali: «Donare quest’opera all’Università – ha affermato – rappresenta per me un grande onore. Spero che possa restare qui a lungo e continuare a raccontare il legame tra la mia storia personale e quella di questo luogo».

(4)