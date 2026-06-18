Operativo presso la Procura generale, il nuovo reparto della polizia penitenziaria agirà in Umbria e Marche con funzioni analoghe al Nic. Obiettivo: contrastare i reati dietro le sbarre, monitorare radicalismo e terrorismo e rafforzare le attività investigative nei dieci istituti penitenziari del territorio

Perugia, 18 giugno 2026 – Una targa affissa alla Corte d’Appello e una firma in calce a un protocollo possono sembrare gesti formali. In realtà segnano una svolta destinata a incidere sul controllo della criminalità all’interno delle carceri. A Perugia nasce infatti il primo Nucleo investigativo regionale di polizia penitenziaria d’Italia, una struttura che opererà per Umbria e Marche direttamente nell’ambito della Procura generale, con compiti e poteri analoghi a quelli del Nic, il Nucleo investigativo centrale.

L’istituzione del nuovo organismo è stata ufficializzata con la sottoscrizione di un protocollo che ne definisce funzioni e competenze. Gli agenti, già operativi, saranno chiamati a svolgere attività di indagine e analisi per contrastare i reati che possono essere organizzati o commessi dall’interno degli istituti di pena, oltre a monitorare fenomeni legati al radicalismo violento, all’eversione e al terrorismo.

Secondo i vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la nascita del nucleo rappresenta un significativo passo avanti nel processo di specializzazione della polizia penitenziaria. L’obiettivo è rafforzare la capacità di individuare tempestivamente segnali e dinamiche criminali nei dieci penitenziari di Umbria e Marche, quattro dei quali classificati come strutture di massima sicurezza, che ospitano complessivamente oltre 2.500 detenuti.

La convinzione alla base del progetto è chiara: la detenzione non interrompe necessariamente le attività illecite. Proprio per questo il nuovo reparto potrà contare su strumenti investigativi più avanzati rispetto al passato. Tra le novità introdotte dal recente decreto sicurezza figura infatti la possibilità, estesa anche alla polizia penitenziaria, di condurre operazioni sotto copertura, facoltà finora riservata a carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza. Un rafforzamento operativo che punta a rendere più efficace il presidio della legalità anche oltre le sbarre.

(Immagine AI)

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