Dallo stupefacente si potevano ricavare 240 dosi medie

Foligno, 18 giugno 2026 – I Carabinieri della Stazione di Foligno hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino straniero di 38 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari operanti, durante un servizio perlustrativo nel territorio del comune di Foligno, hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha manifestato un evidente stato di agitazione, emanando un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente.

L’atteggiamento non cooperativo del soggetto, manifestato alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. È stata pertanto eseguita una perquisizione personale d’iniziativa che ha dato esito positivo.

I militari infatti hanno rinvenuto 13 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, avvolti singolarmente in carta stagnola all’interno di un barattolo, per un peso complessivo di circa 12 g. Unitamente allo stupefacente, è stata sequestrata la somma in contanti di 105 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.

La sostanza, sottoposta ad analisi è risultata essere hashish, di una purezza e qualità tale che avrebbe permesso di ricavare circa 240 dosi medie.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per la suddetta ipotesi di reato e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, è stato condotto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Foligno, in attesa dell’udienza di convalida sopraggiunta all’esito dell’udienza presso il Tribunale di Spoleto.

L’operazione conferma la costante attenzione e il forte impegno dell’Arma dei Carabinieri nel prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, con particolare riguardo ai contesti in cui risultano coinvolti soggetti appartenenti alle fasce d’età più giovani, maggiormente esposte ai rischi e alle conseguenze derivanti dall’uso di droghe.

Il soggetto, allo stato attuale delle indagini, si presume innocente.

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