All’appuntamento numerosi professionisti del settore dell’hairstyling provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Toscana, Lazio e Marche

Spoleto, 19 giugno 2026 – Hanno lasciato per qualche ora saloni, forbici e phon per dedicarsi alla cura della città. Lunedì 15 giugno, dalle 10.30 alle 13.30, 38 volontari hanno partecipato all’iniziativa di pulizia ambientale organizzata da Retake lungo il percorso che da Villa Redenta ha attraversato Via delle Lettere fino al letto del fiume Tessino, per concludersi in Piazza della Vittoria.

La particolarità dell’appuntamento è stata la presenza di numerosi professionisti del settore dell’hairstyling provenienti da diverse regioni italiane, tra cui Toscana, Lazio e Marche, che hanno scelto di trasformare una giornata lavorativa in un’occasione di impegno civico e tutela del territorio.

Il bilancio dell’iniziativa è significativo: i volontari hanno raccolto circa 100 kg di rifiuti, tra cui 30 kg di plastica, 30 kg di rifiuti indifferenziati e 40 kg di vetro. Recuperati inoltre una bicicletta arrugginita e un piccolo monopattino abbandonato.

Durante le attività sono emerse anche alcune criticità che richiedono ulteriori approfondimenti. I partecipanti hanno infatti individuato due buste contenenti materiale sospetto riconducibile ad amianto e numerosi grandi involucri di lampade dismesse, immediatamente segnalati all’assessora all’Ambiente del Comune di Spoleto, Agnese Protasi, affinché possano essere svolte le necessarie verifiche.

Tra i volontari presenti spiccava anche la partecipazione di due giovanissimi cittadini di 10 e 11 anni, che hanno contribuito attivamente alle operazioni di raccolta, dimostrando come la sensibilità verso l’ambiente possa coinvolgere tutte le generazioni.

L’iniziativa si è conclusa in Piazza della Vittoria, dove un salone di parrucchieri locale ha offerto un ristoro ai volontari, chiudendo una mattinata all’insegna dell’impegno civico, della collaborazione e dell’attenzione verso l’ambiente.

«Quella che abbiamo vissuto è stata una giornata speciale non solo per i risultati raggiunti, ma per le persone che hanno scelto di esserci», dichiara Lucia Pascale, responsabile di Retake Spoleto. «Vedere professionisti arrivare da Toscana, Lazio e Marche per dedicare il proprio tempo alla cura della nostra città è stato un segnale bellissimo di partecipazione e generosità.

Ancora più emozionante è stata la presenza dei più piccoli: due ragazzi di 10 e 11 anni che hanno lavorato con entusiasmo per tutta la mattinata, ricordandoci che il rispetto per l’ambiente si costruisce attraverso l’esempio. Ringrazio tutti i volontari, l’assessora Agnese Protasi per l’attenzione dimostrata alle nostre segnalazioni e il salone che ci ha accolti al termine dell’iniziativa. Sono queste le alleanze che rendono una comunità più forte e più attenta al bene comune».

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